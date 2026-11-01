Генерал-майор Абдуллоҳӣ бонки нави ҳадафҳо ва дороиҳои душман дар рӯзномаи кор қарор дорад

Ба гузориши хабарии Абна генерал-майор Алии Абдуллоҳӣ Роҳбари Ситоди кулли Қувваҳои Мусаллаҳ изҳор дошт ки фармони оқилона ҳакимона ва қатъии Фармондеҳи Муаззами Кулл Ҳазрати Оятуллоҳ Сайид Мучтабо Ҳусайнӣ Хоманаӣ маддазалалолӣ мисли тадбирҳои арзишманди Муаззами Ӯ дар давраи ҷанги таҳмилии сеюм роҳнамои фармондеҳон ва ҳамаи афроди қувваҳои мусаллаҳ мебошад
Генерал-майор Абдуллоҳӣ гуфт қувваҳои мусаллаҳи ҷонфидо ба фармондеҳи азизи худ ва миллати баъдшудаи Эрони исломӣ итминон медиҳанд ки дар муқобили ҳар гуна таҷовуз ва дар ҳар сатҳ ва навъ то пои ҷон истодагӣ хоҳанд кард
Роҳбари Ситоди кулли Қувваҳои Мусаллаҳ гуфт эълом медорем қувваҳои мусаллаҳи тавонои Эрон бо пайравӣ аз фармонҳои Фармондеҳи Муаззами Кулл ва Имоми ҷомеаи мусалмонон барои мудофиа аз кишвар ва миллати шарифи Эрон ва муқобилати пурқувват пуршиддат ва бидуни маҳдудияти ҷуғрофӣ алайҳи душманони амрикоӣ ва сионистӣ бо истифода аз таҷҳизот ва технологияҳои навин ва пешрафта омодаанд ва бешак ин омодагиро рӯз ба рӯз тақвият хоҳанд дод
Ӯ афзуд душманони амрикоӣ ва сионистӣ бояд бидонанд ки бо таҷовузи дубора алайҳи кишвар ва миллати баъдшудаи Эрони исломӣ бо равиши нав ва посухи ғайриқобили тасаввур ва бешак шиддаттар ва муассиртар аз ҷанги таҳмилии сеюм рӯ ба рӯ хоҳанд шуд ва ин мо ҳастем ки поёни ҷангро бо поёни шумо муайян ва рақам хоҳем зад
Your Comment