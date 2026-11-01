Арақчӣ мо ҳамзамон ба мудофиа ва дипломатия омодаем интихоби роҳ бо Амрикост

Ба гузориши хабарии Абна Сайид Аббос Арақчӣ вазири корҳои хориҷӣ бо ишора ба сафари ҳайати эронӣ ба Қатар ва идомаи ройзаниҳо бо миёнаравҳои қатарӣ таъкид кард ки Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳамзамон омодагии мудофиавӣ ва дипломатии худро нигоҳ доштааст ва интихоби роҳи пеши рӯ ба қарори ва ақлонияти тарафи амрикоӣ вобаста аст
Ӯ дар гуфтугӯ бо Хонаи Миллат дар бораи ҳадафҳои сафари ҳайати эронӣ ба Қатар изҳор дошт ин сафар дар сатҳи муовини вазири корҳои хориҷӣ ва бо ҳадафи идомаи ройзаниҳо бо миёнаравҳои қатарӣ анҷом ёфт миёнаравҳое ки дар тӯли ҳафтаҳои гузашта низ дар Теҳрон ҳузур доштанд
Ӯ бо баён ин ки асосан дар ин сафар барномае барои музокирот бо тарафи амрикоӣ тарҳрезӣ нашуда буд афзуд ройзаниҳо дар бораи тарҳи дуруза бо миёнаравҳои музокирот ҳанӯз идома доранд ва дар масири иҷро ҳастанд аммо ҳанӯз ба натиҷаи қатъӣ нарасидаем Расидан ба натиҷа низ ба посухҳое вобаста аст ки тарафи муқобил ба саволҳои мо медиҳад
Вазири корҳои хориҷӣ бо таъкид бар ин ки Эрон талоши худро барои пешбурди ин масир анҷом медиҳад умедворӣ кард ки дар тарафи муқобил низ ақлоният вуҷуд дошта бошад то дипломатияро ба масирҳои дигар тарҷеҳ диҳад
Арақчӣ дар бахши дигари суханони худ бо ишора ба дастурҳои Фармондеҳи Муаззами Кулл ба фармондеҳони олии низомӣ тасреҳ кард ин дастурҳо иродаи Ҷумҳурии Исломии Эронро ба равшанӣ нишон доданд Қувваҳои мусаллаҳи мо низ вазифаи комилан мушаххас доранд ва бо баҳрагирӣ аз таҷрибаҳои ду ҷанги гузашта бисёр қавитар аз пеш ҳастанд
Ӯ дар поён таъкид кард Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳанӯз ҳам ҳамзамон ба мудофиа ва дипломатия омода аст ва ин ки амрикоиҳо кадом масирро интихоб мекунанд ба ақлонияти онҳо вобаста аст
Your Comment