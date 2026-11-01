  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Пезашкиён фарорасии Рӯзи миллии Алҷазоирро табрик гуфт

1 Ноябр 2026 - 19:53
News ID: 1885327
Source: ABNA
Пезашкиён фарорасии Рӯзи миллии Алҷазоирро табрик гуфт

Раисҷумҳур дар паём фарорасии ҳафтоду дувумин солгарди оғози инқилоби озодибахш ва Рӯзи миллии Алҷазоирро ба Раисҷумҳур ҳукумат ва мардуми ин кишвар табрик гуфт

Ба гузориши хабарии Абна Масъуд Пезашкиён дар паёме ба ҷаноби Абдулмаҷид Таббун Раисҷумҳури Алҷазоир бо табрики фарорасии ҳафтоду дувумин солгарди оғози инқилоби озодибахш ва Рӯзи миллии Алҷазоир тасреҳ кард итминон дорам дар сояи дароят ва ҳиммати Ҷаноби Олӣ ва бо идомаи равиши фаъол ва созанда дар ҳимоят аз ормонҳои адолатхоҳона ва бо баҳрагирӣ аз зироатҳои мавҷуда беш аз пеш шоҳиди тақвият ва густариши равобит ва ҳамкориҳо дар ростои манфиатҳои ду миллати бузурги Эрон ва Алҷазоир хоҳем буд

Раисҷумҳур инчунин дар ин паём аз Худованди Мутаол барои Раисҷумҳури Алҷазоир сиҳатӣ ва муваффақият ва барои мардуми мусалмони Алҷазоир рафоҳ ва баҳрӯзӣ масъалат кард

Your Comment

You are replying to: .
captcha