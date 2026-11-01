Пезашкиён фарорасии Рӯзи миллии Алҷазоирро табрик гуфт

Ба гузориши хабарии Абна Масъуд Пезашкиён дар паёме ба ҷаноби Абдулмаҷид Таббун Раисҷумҳури Алҷазоир бо табрики фарорасии ҳафтоду дувумин солгарди оғози инқилоби озодибахш ва Рӯзи миллии Алҷазоир тасреҳ кард итминон дорам дар сояи дароят ва ҳиммати Ҷаноби Олӣ ва бо идомаи равиши фаъол ва созанда дар ҳимоят аз ормонҳои адолатхоҳона ва бо баҳрагирӣ аз зироатҳои мавҷуда беш аз пеш шоҳиди тақвият ва густариши равобит ва ҳамкориҳо дар ростои манфиатҳои ду миллати бузурги Эрон ва Алҷазоир хоҳем буд
Раисҷумҳур инчунин дар ин паём аз Худованди Мутаол барои Раисҷумҳури Алҷазоир сиҳатӣ ва муваффақият ва барои мардуми мусалмони Алҷазоир рафоҳ ва баҳрӯзӣ масъалат кард
Your Comment