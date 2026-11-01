  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Ҳамлаи ҳавоии Саудӣ ба донишгоҳи Ҳудайдаи Яман шунидани садои таркиш дар Адан

1 Ноябр 2026 - 19:52
News ID: 1885325
Source: ABNA
Ҳамлаи ҳавоии Саудӣ ба донишгоҳи Ҳудайдаи Яман шунидани садои таркиш дар Адан

Ҳамзамон бо паҳншавии гузоришҳо дар бораи шунидани садои чанд таркиш дар бандари Адан дар ҷануби Яман расонаҳо аз ду ҳамлаи ҳавоии Саудӣ ба донишкадаи тиббии донишгоҳи Ҳудайда дар ғарби ин кишвар хабар доданд

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Ал-Масира ҷангандаҳои Саудӣ бо ду ҳамлаи ҳавоӣ донишкадаи тиббии донишгоҳи Ҳудайдаро дар ғарби Яман ҳадаф қарор доданд

Манобеи яманӣ ҳанӯз ба хисоротҳои ҷонӣ ва молии ин ҳамла ишорае накардаанд

Ин ҳамла дар ҳоле сурат гирифтааст ки расонаҳои арабӣ бидуни ишора ба ҷузъиёти бештар аз шунидани садои таркиш дар шаҳри Адан ҳамчун қароргоҳи асосии маздурони саудӣ дар ҷануби Яман хабар додаанд

Субҳи имрӯз низ дар ду ҳамлаи ҳавоии эътилофи саудӣ ба таъсисоти ширкати нафт дар минтақаи Баҷал дар вилояти Ҳудайдаи Яман се шаҳрванди ғайринизомӣ захмӣ шуданд

Your Comment

You are replying to: .
captcha