Ҳамлаи ҳавоии Саудӣ ба донишгоҳи Ҳудайдаи Яман шунидани садои таркиш дар Адан

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Ал-Масира ҷангандаҳои Саудӣ бо ду ҳамлаи ҳавоӣ донишкадаи тиббии донишгоҳи Ҳудайдаро дар ғарби Яман ҳадаф қарор доданд
Манобеи яманӣ ҳанӯз ба хисоротҳои ҷонӣ ва молии ин ҳамла ишорае накардаанд
Ин ҳамла дар ҳоле сурат гирифтааст ки расонаҳои арабӣ бидуни ишора ба ҷузъиёти бештар аз шунидани садои таркиш дар шаҳри Адан ҳамчун қароргоҳи асосии маздурони саудӣ дар ҷануби Яман хабар додаанд
Субҳи имрӯз низ дар ду ҳамлаи ҳавоии эътилофи саудӣ ба таъсисоти ширкати нафт дар минтақаи Баҷал дар вилояти Ҳудайдаи Яман се шаҳрванди ғайринизомӣ захмӣ шуданд
Your Comment