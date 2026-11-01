Генерали сионист натиҷаҳои интихобот шаҳодатномаи фавти Исроил аст

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз хабарии Само Исҳоқ Брик генерал-майори эҳтиётии сионист дар бораи паёмадҳои натиҷаҳои интихоботи охирин ҳушдор дод ва ин натиҷаро шаҳодатномаи расмии марги Исроил тавсиф кард
Ӯ бо изҳори нигаронӣ аз ояндаи сарзаминҳои ишғолшуда ва вазъи дохилии ин режим тасреҳ кард ки он чи дар Исроил ҷараён дорад танҳо як буҳрони сиёсии гузаро нест балки инъикоси вазъияте аз фурӯпошии фарогир ва чандҷанба аст ки бозгашт аз он душвор ба назар мерасад
Брик афзуд ки баррасии натиҷаҳои интихобот ӯро ба талхтарин ҷамъбаст расондааст ва он ин ки дар ҷомеаи сионистӣ дигар касе вуҷуд надорад ки битавон дар бораи чолишҳои мавҷуда бо ӯ гуфтугӯ кард
Ӯ меафзояд ки ба бовари ӯ бахши густурдаи афкори умумӣ ё қобилияти дарки вахомати марҳилаи кунуниро надоранд ё тамоюли пазируфтани онро нишон намедиҳанд
Брик инчунин бар ин бовар аст ки буҳронҳо ва чолишҳое ки Исроил бо онҳо рӯ ба рӯ аст аз ҷумла фоҷиаҳо ва шикастҳои анбошташудаи охирин аз сӯи бисёре аз сокинони сарзаминҳои ишғолшуда бо бетаваҷҷуҳӣ ё каммуҳим ҷилва дода мешаванд дар ҳоле ки ин масъалаҳо таъсироти амиқ бар вазъи кунунӣ ва ояндаи ин режим доранд
Your Comment