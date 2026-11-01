  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Қарқош мо намехоҳем шоҳиди давраи нави низоъ бошем

1 Ноябр 2026 - 19:51
News ID: 1885323
Source: ABNA
Қарқош мо намехоҳем шоҳиди давраи нави низоъ бошем

Мушовири раиси Аморати Муттаҳидаи Арабӣ умедворӣ кард ки дар бораи ҷанг дар Ховари Миёна кушоиши дипломатӣ ба даст ояд

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Скай Нюс Анвар Қарқош мушовири дипломатии раиси Аморати Муттаҳидаи Арабӣ рӯзи якшанбе умедворӣ кард ки дар бораи ҷанг дар Ховари Миёна кушоиши дипломатӣ ба даст ояд

Қарқош дар ҷараёни нишасти солонаи гуфтугӯи Манама дар пойтахти Баҳрайн гуфт умедворем кушоиши дипломатӣ ба даст ояд мо намехоҳем шоҳиди давраи дигари рӯёрӯӣ бошем Бо ин ҳол тавре ки дар муносибатҳои гузашта нишон додаем барои бадтарин сенария омодаем

Мушовири дипломатии раиси Аморати Муттаҳидаи Арабӣ иддао кард эътимод ба Эрон мутазалзил шудааст гузариш дар тангнаи Ҳурмуз бояд ба вазъияти пеш аз 28 феврал баргардад

Ӯ дар идома гуфт ки амнияти кишварҳои узви Шӯрои Ҳамкории Халиҷи Форс ба якдигар гӯрехтааст ва ҳар он чи бар яке аз ин кишварҳо таъсир бигузорад Аморати Муттаҳидаи Арабиро низ таъсир хоҳад дод

Your Comment

You are replying to: .
captcha