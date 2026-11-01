Қарқош мо намехоҳем шоҳиди давраи нави низоъ бошем

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Скай Нюс Анвар Қарқош мушовири дипломатии раиси Аморати Муттаҳидаи Арабӣ рӯзи якшанбе умедворӣ кард ки дар бораи ҷанг дар Ховари Миёна кушоиши дипломатӣ ба даст ояд
Қарқош дар ҷараёни нишасти солонаи гуфтугӯи Манама дар пойтахти Баҳрайн гуфт умедворем кушоиши дипломатӣ ба даст ояд мо намехоҳем шоҳиди давраи дигари рӯёрӯӣ бошем Бо ин ҳол тавре ки дар муносибатҳои гузашта нишон додаем барои бадтарин сенария омодаем
Мушовири дипломатии раиси Аморати Муттаҳидаи Арабӣ иддао кард эътимод ба Эрон мутазалзил шудааст гузариш дар тангнаи Ҳурмуз бояд ба вазъияти пеш аз 28 феврал баргардад
Ӯ дар идома гуфт ки амнияти кишварҳои узви Шӯрои Ҳамкории Халиҷи Форс ба якдигар гӯрехтааст ва ҳар он чи бар яке аз ин кишварҳо таъсир бигузорад Аморати Муттаҳидаи Арабиро низ таъсир хоҳад дод
Your Comment