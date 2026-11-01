Блумберг иқтисоди Саудӣ дар бадтарин шароити солҳои охир қарор дорад

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Ал-Масира хабарии амрикоии Блумберг эълом кард ки иқтисоди Арабистони Саудӣ дар семоҳаи сеюми соли 2026 бо рушди манфии 3 8 дарсад барои семоҳаи дуюми пайдарпай хурд шуд ҳодисае ки барои бори аввал аз соли 2023 рух медиҳад
Бар асоси гузориши Блумберг иқтисоди Саудӣ дар остонаи сабти яке аз бадтарин иҷрои иқтисодии худ дар тӯли солҳои охир қарор дорад
Блумберг пештар низ дар гузорише бо ишора ба паёмадҳои вазнини таҳаввулот ва амалиёти яманиҳо бар Арабистони Саудӣ эълом кард ки ин таҳаввулот иқтисоди Риёзро ба шиддат таҳти таъсир қарор дода ва яке аз муҳимтарин ҷозибаҳои ин кишвар барои ҷалби сармоягузории хориҷӣ яъне субот ва амниятро аз байн бурдааст
Коршиносони иқтисодӣ ва мақомоти пешини Сандӯқи Байналмилалии Асъор таъкид кардаанд ки идомаи ин вазъият бахшҳои гардишгарӣ нақлиёт ва сармоягузории хориҷиро ба шиддат таҳдид карда ва барномаҳои Риёз барои танвъбахшӣ ба иқтисодро бо монеаҳои ҷиддӣ рӯ ба рӯ сохтааст
Блумберг инчунин ошкор кард ки ҳатто афзоиши даромадҳои нафтии Арабистони Саудӣ низ барои ҷуброни хисоротҳои густурдаи ин ҷанг бар бахшҳои ғайринафтӣ кофӣ нахоҳад буд ба тавре ки шохиси саҳоми бозори саҳоми Саудӣ дар пайи идомаи хисоротҳо дар тӯли ду моҳи гузашта ба марзи поёнитарин сатҳи худ аз соли 2021 мелодӣ наздик шудааст
Your Comment