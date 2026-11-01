Ҳушдори Голан нисбат ба нақшаи эҳтимолии Нетанёҳу барои боқӣ мондан дар қудрат

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Анатулӣ Ёир Голан раиси ҳизби демократҳо дар режими сионистӣ ҳушдор дод ки Бинёмин Нетанёҳу нахуствазири ин режим эҳтимолан қасд дорад аз таҷовузи нав алайҳи Эрон барои боқӣ мондан дар қудрат истифода кунад
Ӯ афзуд ки режими сионистӣ ба марҳилаи низоъҳои такрорӣ бо Эрон расидааст ва ин масъала андозаи шикасти Нетанёҳуро нишон медиҳад
Голан баён кард Нетанёҳу аз эътимоди мардумии зарурӣ барои идораи чунин низоъ бархӯрдор нест ва машрӯъияти ахлоқӣ низ надорад Набояд иҷозат дод амнияти Исроил ба абзоре барои нигоҳ доштани Нетанёҳу дар қудрат табдил ёбад
То ҳол нахуствазири режими сионистӣ борҳо барои ҳозир нашудан дар ҷаласаҳои муҳокимаи худ даст ба иҷрои таҷовузҳои мухталиф алайҳи кишварҳои минтақа задааст
Лозим ба зикр аст интихоботи порлумонии режими сионистӣ на танҳо натавонист ба буҳрони сиёсии ин режим поён диҳад балки натиҷаи он аз амиқтар шудани шикофҳои дохилӣ ва душвортар шудани ташкили кабинет ҳикоят дорад Ҳеҷ яке аз ду блоки асосӣ натавонистаанд аксарияти 61 курсии аз маҷмӯи 120 курсии Кнесетро ба даст оваранд вазъияте ки режими сионистиро бори дигар дар остонаи ҳафтаҳо ва ҳатто моҳҳо бесарусомонии сиёсӣ қарор додааст
Your Comment