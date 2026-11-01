  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Ҳушдори Голан нисбат ба нақшаи эҳтимолии Нетанёҳу барои боқӣ мондан дар қудрат

1 Ноябр 2026 - 19:51
News ID: 1885321
Source: ABNA
Ҳушдори Голан нисбат ба нақшаи эҳтимолии Нетанёҳу барои боқӣ мондан дар қудрат

Раиси ҳизби демократҳо дар режими сионистӣ аз нақшаи эҳтимолии Нетанёҳу барои боқӣ мондан дар қудрат хабар дод

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Анатулӣ Ёир Голан раиси ҳизби демократҳо дар режими сионистӣ ҳушдор дод ки Бинёмин Нетанёҳу нахуствазири ин режим эҳтимолан қасд дорад аз таҷовузи нав алайҳи Эрон барои боқӣ мондан дар қудрат истифода кунад

Ӯ афзуд ки режими сионистӣ ба марҳилаи низоъҳои такрорӣ бо Эрон расидааст ва ин масъала андозаи шикасти Нетанёҳуро нишон медиҳад

Голан баён кард Нетанёҳу аз эътимоди мардумии зарурӣ барои идораи чунин низоъ бархӯрдор нест ва машрӯъияти ахлоқӣ низ надорад Набояд иҷозат дод амнияти Исроил ба абзоре барои нигоҳ доштани Нетанёҳу дар қудрат табдил ёбад

То ҳол нахуствазири режими сионистӣ борҳо барои ҳозир нашудан дар ҷаласаҳои муҳокимаи худ даст ба иҷрои таҷовузҳои мухталиф алайҳи кишварҳои минтақа задааст

Лозим ба зикр аст интихоботи порлумонии режими сионистӣ на танҳо натавонист ба буҳрони сиёсии ин режим поён диҳад балки натиҷаи он аз амиқтар шудани шикофҳои дохилӣ ва душвортар шудани ташкили кабинет ҳикоят дорад Ҳеҷ яке аз ду блоки асосӣ натавонистаанд аксарияти 61 курсии аз маҷмӯи 120 курсии Кнесетро ба даст оваранд вазъияте ки режими сионистиро бори дигар дар остонаи ҳафтаҳо ва ҳатто моҳҳо бесарусомонии сиёсӣ қарор додааст

Your Comment

You are replying to: .
captcha