Гардиан фасоди давлатӣ муҳимтарин нигаронии мардуми Амрико пас аз гаронӣ аст

Ба гузориши хабарии Абна рӯзномаи Гардиан гузориш дод ки ҳукумати Доналд Трамп бо тамаркуз бар парвандаи қаллобӣ дар барномаҳои рафоҳ иқдомотро алайҳи сӯиистифода аз кӯмакҳои иҷтимоӣ ва бимаҳои тиббии давлатӣ ташдид мекунад аммо назарсанҷиҳо нишон медиҳанд ки фасоди давлатӣ ва тазоди манфиатҳои молии мақомот аз муҳимтарин нигаронии раъйдиҳандагони Амрико аст
Дар тозатарин иқдом гурӯҳи мубориза бо қаллобӣ Ҷей Ди Вэнс муовини раиси ҷумҳури Амрико аз кашфи хисорати 40 миллион долларӣ дар барномаи кӯмаки ғизоӣ хабар дод Вэнс инчунин пештар аз ҳазфи пӯшиши бимаи тиббии тақрибан 760 ҳазор нафар аз афроди таҳти пӯшиши қонуни Обамакэр ба иттиҳоми қаллобӣ хабар дода буд
Трамп низ пешниҳоди пардохти подош ба афродеро пешниҳод кардааст ки мавориди ҳадаррафт ва қаллобӣ дар захираҳои давлатиро гузориш диҳанд
Бар асоси назарсанҷии муассисаи Ҳаррис барои Гардиан дар октябр фасоди давлатӣ пас аз афзоиши хароҷоти зиндагӣ дувумин нигаронии муҳими раъйдиҳандагон аст 87 дарсади ширкаткунандагон фасодро дар Амрико як мушкил донистаанд ва 65 дарсади раъйдиҳандагони интихоботи миёнамуҳлат онро мушкили ҷиддӣ тавсиф кардаанд
Бахши асосии нигарониҳо ба ин мавзӯъ марбут аст ки мақомоти интихобшуда манфиатҳои молии худ ё ҳомиёни молии худро бар манфиатҳои умумӣ тарҷеҳ диҳанд Инчунин ҷойгоҳи Амрико дар шохиси дарки фасоди созмони Шаффофияти Байналмилалӣ аз рутбаи 18 дар соли 2016 ба рутбаи 29 таназзул кардааст
Гардиан дар идома ба интиқодҳо дар бораи фаъолиятҳои тиҷоратии хонаводаи Трамп дар давраи ҳузури ӯ дар Кохи Сафед бахусус дар соҳаи рамзарзҳо ишора кардааст Бар асоси ин гузориш Трамп дар соли нахустин пас аз бозгашт ба қудрат тақрибан 2 2 миллиард доллар даромад ба даст овардааст ки 1 4 миллиард доллари он аз рамзарзҳо будааст
Ин рӯзнома инчунин ба парвандаҳо дар бораи муносибатҳои тиҷоратии хонаводаи Трамп бо сармоягузорон ва ҳукуматҳои хориҷӣ аз ҷумла Қатар ва Аморати Муттаҳидаи Арабӣ пардохтааст Демократҳо ин муносибатҳоро мисоли эҳтимолии баҳрабардории молӣ аз қудрати сиёсӣ медонанд дар муқобил Кохи Сафед ҳар гуна тазоди манфиат ё иртибот байни кӯмакҳои молӣ ва авфҳои сиёсиро рад мекунад
Your Comment