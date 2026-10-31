Вокуниши Арағчӣ ба изҳороти Сарвазири Олмон; дигар хати сурх вуҷуд нахоҳад дошт

Ба гузориши хабаргузории Абна, Сайид Аббос Арағчӣ, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон, дар вокуниш ба изҳороти охирини Сарвазири Олмон гуфт: ҳангоме ки соли гузашта ҳамлаҳои ҳавоии Амрико ва Исроил ба Эрон оғоз шуд, ҷаноби Мертс аз ин ҳамлаҳо истиқбол кард. Ӯ гуфт: «Онҳо кори нопоки Аврупоро анҷом медиҳанд»!!
Арағчӣ идома дод: 100 миллиард евро дар муқоиса бо зарбаи азим ва харобиоваре, ки нерӯҳои мусаллаҳи пурқуввати Эрон ба касоне, ки барои таҷовуз ба миллати мо ҷуръат мекунанд, ворид хоҳанд кард, ҳеҷ аст.
Дар поён Арағчӣ таъкид кард: дигар хати сурх вуҷуд нахоҳад дошт.
Ба гузориши Меҳр, Сарвазири Олмон бо эътирофи оқибатҳои вазнини иқтисодии ҷанги таҳмилии амрикоию сионистӣ алайҳи Эрон эълом кард, ки афзоиши нархи ҳомилҳои энержӣ дар ҳашт моҳи гузашта ба ширкатҳо ва истеъмолкунандагони аврупоӣ зиёда аз 100 миллиард евро хароҷот таҳмил кардааст.
Your Comment