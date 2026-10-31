Ду киштии нафткаши қоидашикан дар обҳои ҷанубии Танги Ҳурмуз боздошт шуданд

Ба гузориши хабаргузории Абна, равобити умумии Нерӯи баҳрии Сипоҳ эълом кард: ду киштии нафткаши қоидашикан, яке дар минтақаи шарқӣ ва дигаре дар минтақаи ғарбии Танги Ҳурмуз, ки қасди убур аз масири ғайриқонунӣ доштанд, ба ҳодиса дучор шуда ва дар обҳои ҷанубии Танги Ҳурмуз боздошт гардиданд.
Ин ду киштии нафткаш тамоми системаҳои навигатсионӣ ва маконёбии худро хомӯш намуда ва бо ҳимояти артиши террористии Амрико кӯшиш доштанд аз масири ғайриқонунии Танги Ҳурмуз хориҷ шаванд.
Пас аз чандин ҳушдори радиоӣ ва беэътиноии ин ду киштии нафткаш ба минтақаи ноамн ворид шуда, ба ҳодиса дучор шуданд ва дар соҳили ҷанубии Танги Ҳурмуз боздошт гардиданд.
Боздошт ва оташсӯзии шиноварҳои қоидашикан дар натиҷаи шаррати артиши террористии Амрико ва беэътиноӣ ва нодида гирифтани қоидаҳои эронӣ дар Танги Ҳурмуз аст.
Your Comment