Вокуниши дипломати эронӣ ба изҳороти нахуствазири Британия дар бораи масъалаи ҳастаӣ

Ба гузориши хабаргузории Абна, Носир Канонӣ, сафири Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Алҷазоир дар ҳисоби корбарии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ ба изҳороти нахуствазири Британия дар бораи созиш барои нобуд кардани тавонмандии ҳастаии Эрон ва бозкушоии комили Танги Ҳурмуз вокуниш нишон дод.
Канонӣ суханони нахуствазири Британияро нақл кард, ки гуфтааст: «Мо хоҳони созише ҳастем, ки тавонмандии ҳастаии Эронро нобуд кунад ва бозкушоии комили Танги Ҳурмузро кафолат диҳад.»
Сафири Эрон навишт: «Бале, мустамликадорони қадим ва ҷадид ба чизе камтар аз ин розӣ намешаванд; онҳо дар пайи маҳрум кардани миллатҳо аз ҳар гуна абзори қудрат ҳастанд, то дар ниҳоят, онҳоро ба таври комил библоъанд!»
Your Comment