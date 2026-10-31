  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Вокуниши дипломати эронӣ ба изҳороти нахуствазири Британия дар бораи масъалаи ҳастаӣ

31 Октябр 2026 - 12:39
News ID: 1884729
Source: ABNA
Вокуниши дипломати эронӣ ба изҳороти нахуствазири Британия дар бораи масъалаи ҳастаӣ

Носир Канонӣ дар вокуниш ба изҳороти нахуствазири Британия дар бораи созиши ҳастаӣ ва бозкушоии Танги Ҳурмуз, аз он чӣ кӯшишҳои мустамликадоронро барои маҳрум кардани миллатҳо аз абзорҳои қудрат хонд, интиқод кард.

Ба гузориши хабаргузории Абна, Носир Канонӣ, сафири Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Алҷазоир дар ҳисоби корбарии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ ба изҳороти нахуствазири Британия дар бораи созиш барои нобуд кардани тавонмандии ҳастаии Эрон ва бозкушоии комили Танги Ҳурмуз вокуниш нишон дод.

Канонӣ суханони нахуствазири Британияро нақл кард, ки гуфтааст: «Мо хоҳони созише ҳастем, ки тавонмандии ҳастаии Эронро нобуд кунад ва бозкушоии комили Танги Ҳурмузро кафолат диҳад.»

Сафири Эрон навишт: «Бале, мустамликадорони қадим ва ҷадид ба чизе камтар аз ин розӣ намешаванд; онҳо дар пайи маҳрум кардани миллатҳо аз ҳар гуна абзори қудрат ҳастанд, то дар ниҳоят, онҳоро ба таври комил библоъанд!»

Your Comment

You are replying to: .
captcha