Ба гузориши хабаргузории Абна, Сарлашкар Муҳсин Ризоӣ, котиби Шӯрои олии амнияти миллии кишвар дар паём дар ҳисоби корбарии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ ба кишварҳои аврупоӣ навишт: ҳамин дери дирӯз, Аврупо ба корҳои нопоки режими сионистӣ ифтихор мекард, аммо имрӯз аз миллиардҳо долларе, ки ҷанг бо Эрон барояш хароҷот тарошидааст, ба фарёд омадааст.
Ӯ афзуд: вақте барои ҷиноятҳои ҷангӣ ҳурра мекашед, фикрашро ҳам намекардед, ки оқибатҳояш домани шуморо ҳам мегирад? Ҷанг ва террор ҷазо дорад; ҳоло навбати шумост, ки ҷазо диҳед.
Your Comment