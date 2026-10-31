  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Ҷанг ва террор ҷазо дорад; ҳоло навбати шумост, ки ҷазо диҳед

31 Октябр 2026 - 12:39
News ID: 1884728
Source: ABNA
Ҷанг ва террор ҷазо дорад; ҳоло навбати шумост, ки ҷазо диҳед

Котиби Шӯрои олии амнияти миллии кишвар дар паём ба кишварҳои аврупоӣ гуфт: ҷанг ва террор ҷазо дорад; ҳоло навбати шумост, ки ҷазо диҳед.

Ба гузориши хабаргузории Абна, Сарлашкар Муҳсин Ризоӣ, котиби Шӯрои олии амнияти миллии кишвар дар паём дар ҳисоби корбарии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ ба кишварҳои аврупоӣ навишт: ҳамин дери дирӯз, Аврупо ба корҳои нопоки режими сионистӣ ифтихор мекард, аммо имрӯз аз миллиардҳо долларе, ки ҷанг бо Эрон барояш хароҷот тарошидааст, ба фарёд омадааст.

Ӯ афзуд: вақте барои ҷиноятҳои ҷангӣ ҳурра мекашед, фикрашро ҳам намекардед, ки оқибатҳояш домани шуморо ҳам мегирад? Ҷанг ва террор ҷазо дорад; ҳоло навбати шумост, ки ҷазо диҳед.

Your Comment

You are replying to: .
captcha