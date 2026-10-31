Туркия: аз пайвастани Миср ба созишномаи Макка истиқбол мекунем

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз RT, Солеҳ Мутлу Шен, сафири Туркия дар Қоҳира таъкид кард, ки пайвастани расмии Миср ба созишномаи дифоии Макка як тасмими соҳибихтиёрӣ аст ва Анқара аз ин иқдом истиқбол хоҳад кард.
Ӯ афзуд, ки шарикии роҳбурдӣ байни Миср ва Туркия барои таҳқиқи сулҳ ва амният ва субот зарурӣ аст, ҳатто агар ихтилофоте дар баъзе парвандаҳо боқӣ монад.
Сафири Туркия тасреҳ кард, ки муносибатҳои низомӣ байни ду кишвар шоҳиди пешрафт буда ва лоиҳаҳо дар саноати дифоӣ дар ҷараён аст ва инчунин пешбинӣ мешавад, ки дар давоми 10 сол ракетҳо, киштиҳо ва паҳподҳо бо ҳамкории муштарак истеҳсол шаванд.
Пештар низ сухангӯи артиши Покистон бо ишора ба он ки муқаррароти созишномаи Макка монеъе барои пайвастани аъзои нав эҷод намекунад, эълом кард: Эрон низ метавонад дар сурати бархӯрдорӣ аз шартҳо ба ин паймон мулҳақ шавад.
Your Comment