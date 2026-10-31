Феҳристи муштараки арабӣ: омодаем, ки кобинаи Нетанёҳуро барканор кунем

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Маёдин, Фотен Ғатос, узви феҳристи муштараки ҳизбҳои арабӣ дар интихоботи порлумонии режими исроилӣ таъкид кард, ки ҳоло низои сиёсӣ дар ин режим бар сари барканор кардани нажодпарастӣ ва кобинаи фашистии Нетанёҳу аст. Режим имрӯз бар сари ду роҳӣ қарор дорад ва пештар низ феҳристи муштараки ҳизбҳои арабӣ дар барканор кардани Нетанёҳу нақш дошта ва ҳамчунон омода аст ҳар иқдомеро барои халосӣ аз дасти кобинаи ӯ анҷом диҳад.
Ғатос афзуд: мо омодаи музокира бо урдугоҳи тағйир ҳамчун ҷараёни мухолиф алайҳи Нетанёҳу ҳастем ва ибтидо бояд бар сари тағйири раиси порлумони Исроил тавофуқ кунем.
Ӯ гуфт: интихоби раиси нави порлумон аввалин озмоиш дар пеши гурӯҳҳои сиёсӣ хоҳад буд. Мо нисбат ба ин масъала нигаронӣ дорем, ки Нетанёҳу барои кашондани гурӯҳҳои сиёсӣ ба сӯи худ ҷанги нав ба роҳ андохтааст. Хуруҷ аз буҳрони сиёсӣ дар Исроил бо ҳалли масоили сиёсати хориҷа аз ҷумла ҷангҳои шикастхӯрда дар тамоми ҷабҳаҳо марбут аст.
Ҳизбҳои арабӣ дар чаҳорчӯби феҳристи муштарак ва феҳристи ягона 19 курсӣро аз они худ кардаанд.
Your Comment