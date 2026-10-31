Шабакаи сионистӣ: интихоботи Исроил умқи ихтилофоти дохилиро нишон дод

Ба гузориши хабаргузории Абна, шабакаи исроилии Кан гузориш дод, ки интихоботи соли 2026 дар режими сионистӣ идомаи шикофҳои дохилӣ ва амиқшавии ин шикофҳоро дар байни сионистҳо ифода мекунад.
Шабакаи мазкур тасреҳ кард, ки ихтилофот дар бораи ҳувияти сионистҳо ва майлҳои онҳо нисбат ба нокомиҳои амниятӣ ва иқтисодӣ дар муайян кардани интихоби раъйдиҳандагон таъсири бештар доштанд.
Бар асоси натоиҷи расмии интихоботи порлумонии режими сионистӣ, урдугоҳи вобаста ба Бинёмин Нетанёҳу нахуствазири режими сионистӣ 53 курсӣ ва урдугоҳи рақиби ӯ яъне Годӣ Айзенкот 48 курсӣ ба даст овардаанд.
Феҳристи ҳизбҳои арабӣ низ 19 курсӣро аз они худ кардааст.
Your Comment