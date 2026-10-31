  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Амрико

Канада: ҳеҷ гоҳ сиёсатҳои худро ба хотири Трамп тағйир нахоҳем дод

31 Октябр 2026 - 12:37
News ID: 1884724
Source: ABNA
Канада: ҳеҷ гоҳ сиёсатҳои худро ба хотири Трамп тағйир нахоҳем дод

Нахуствазири Канада бар зарурати имзои созишномаи мусоид бо Амрико ва дар назар гирифтани манфиатҳои ин кишвар таъкид кард.

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз RT, Марк Карнӣ нахуствазири Канада таъкид кард, ки дар сурати дастнорасӣ ба созишномаи тиҷоратии мусоид бо Доналд Трамп, мумкин аст кишвараш мунтазири раиси ҷумҳури нави Амрико шавад.

Ӯ афзуд, ки канадагиҳо аз танишҳои сиёсӣ бо Амрико хаста шудаанд ва Оттава ҳеҷ гоҳ созишномае, ки ба манфиати Канада набошад, имзо нахоҳад кард.

Карнӣ тасреҳ кард: кишвари мо имконоти иқтисодии худро бо ҳамкории шарикони Иттиҳодияи Аврупо ва бозорҳои тиҷорати озод густариш медиҳад ва ҳеҷ гоҳ сиёсатҳояшро аз тарси вокуниши Трамп тағйир нахоҳад дод.

Ин суханони Карнӣ баъд аз шикасти музокироти Оттава ва ҷанги тарофаҳои гумрукӣ байни Канада ва Амрико ба миён омад. Трамп пештар бо мавқеъгирӣ алайҳи Канада хостори пайвастани ин кишвар ба Амрико ҳамчун яке аз иёлатҳои он шуда буд!

Your Comment

You are replying to: .
captcha