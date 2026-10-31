Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз РИА Новости, Вазорати мудофиаи Русия эълом кард, ки системаҳои мудофиаи ҳавоии ин кишвар дар шаби гузашта 433 паҳподи украиниро бар фарози минтақаҳои мухталифи Русия аз ҷумла Белгород, Брянск ва Курск раҳгирӣ ва нобуд кардаанд.
Ҷанги Украина ба марҳилаи нав ворид шудааст ва Киев ва Москва ҳамлаҳои паҳподӣ ва ракетиро алайҳи якдигар афзоиш додаанд.
Ҷанги Украина дар ҳоле идома дорад, ки Доналд Трамп раиси ҷумҳури Амрико иддао дошт, ки камтар аз 24 соат ба ин ҷанг поён хоҳад дод. Идомаи ҷанг дар соли дуюми раёсати ҷумҳурии Трамп, ба шаддят обрӯи Трампро хароб карда ва иддаоҳояшро беэътибор кардааст.
Your Comment