  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Аврупо

Даргирии ҳамлаи 433 паҳподи украинӣ аз ҷониби мудофиаи ҳавоии Русия

31 Октябр 2026 - 12:36
News ID: 1884723
Source: ABNA
Даргирии ҳамлаи 433 паҳподи украинӣ аз ҷониби мудофиаи ҳавоии Русия

Вазорати мудофиаи Русия эълом кард, ки мудофиаи ҳавоии ин кишвар муваффақ шудааст ҳамлаи 433 паҳподи украиниро дафъ кунад.

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз РИА Новости, Вазорати мудофиаи Русия эълом кард, ки системаҳои мудофиаи ҳавоии ин кишвар дар шаби гузашта 433 паҳподи украиниро бар фарози минтақаҳои мухталифи Русия аз ҷумла Белгород, Брянск ва Курск раҳгирӣ ва нобуд кардаанд.

Ҷанги Украина ба марҳилаи нав ворид шудааст ва Киев ва Москва ҳамлаҳои паҳподӣ ва ракетиро алайҳи якдигар афзоиш додаанд.

Ҷанги Украина дар ҳоле идома дорад, ки Доналд Трамп раиси ҷумҳури Амрико иддао дошт, ки камтар аз 24 соат ба ин ҷанг поён хоҳад дод. Идомаи ҷанг дар соли дуюми раёсати ҷумҳурии Трамп, ба шаддят обрӯи Трампро хароб карда ва иддаоҳояшро беэътибор кардааст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha