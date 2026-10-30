Мохбир: Аврупо дар ҳамкорӣ бо Амрико бод кошт ва имрӯз тӯфон дарав мекунад

Ба гузориши хабаргузории ABNA, Муҳаммад Мохбир, машовар ва ёвари Роҳбари Муаззам, пас аз шаклгирии эътирозҳои мардумӣ дар чанд кишвари аврупоӣ ва инчунин изҳороти раисҷумҳури Фаронса, ки буҳронҳои имрӯзи Порисро ба гулӯгоҳи Ҳурмуз марбут донистааст, дар саҳифаи шахсии худ навишт: Аврупо дар рӯзҳои ҷавлонҳои Трамп алайҳи Ҷумҳурии Исломӣ бо рафтори худ дар чаҳорчӯби ҳамкории НАТО бод кошт ва имрӯз бо буҳрони иқтисодӣ ва иҷтимоӣ тӯфони худхостаро дарав мекунад.
Ӯ афзуд: Макрон ҳоло ошӯбҳои Порисро ба гулӯгоҳи Ҳурмуз пайваст кардааст.
Машовар ва ёвари Роҳбари Муаззам таъкид кард: Оқибатҳои ҷанги нодононаи Амрико ва Исроил алайҳи Эрон ҷаҳонӣ аст.
Your Comment