Бархӯрди як киштии нафткаши дигари қонуншикан бо минаҳои баҳрӣ

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз равобити умумии Нерӯи баҳрии артиш, имрӯз пеш аз зӯҳр, як киштии нафткаши қонуншикан ки дар минтақаи манъшуда ва носозгор дар шарқи гулӯгоҳи Ҳурмуз ҳаракат мекард, дар натиҷаи бархӯрд бо минаҳои баҳрӣ осеб дид ва оташ гирифт ва аз ҳаракат бозмонд.
Гулӯгоҳи Ҳурмуз барои киштиҳои қонуншикане, ки бидуни ҳамоҳангӣ ва бо эътимод ба дурӯғгӯиҳои раисҷумҳури Амрико қасди убур аз минтақаҳои манъшуда ва носозгор доранд, баста аст ва ин гузарҳои бидуни ҳамоҳангӣ дар минтақаҳои пурхатар бехатарии киштиҳо ва хидматкоронро бо хавфҳои ҷиддӣ рӯбарӯ кардааст ва хоҳад кард.
Your Comment