Ҳамдардии раисҷумҳур бо Испания пас аз ҳодисаи маргбори қатор

Ба гузориши хабаргузории ABNA, Масъуд Пезешкиён, раисҷумҳури кишвари мо дар паёмӣ ба Педро Санчес, нахуствазири Испания, фавти шуморае аз шаҳрвандони ин кишвар дар садамаи роҳи оҳанро ба ҳукумат ва мардуми Испания таслият гуфт.
Раисҷумҳур дар ин паём бо изҳори ҳамдардӣ нисбат ба ҳодисаи бархӯрди ду қатори мусофирбар, барои қурбониён оромиш ва раҳмат ва барои захмиён шифои фаврӣ ва саломатӣ аз Худованд хоҳиш кард.
Бар асоси ин гузориш, ин ҳодиса наздики истгоҳи Орда дар вилояти Толедо, тақрибан 140 километр ҷанубтар аз Мадрид рух дод ва дастикам 68 нафар ҷон бохтанд; 53 захмӣ ҳанӯз дар беморхона таҳти табобат ҳастанд ва 56 нафар тархис шудаанд.
Your Comment