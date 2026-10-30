Вокуниши Ҳизбуллоҳ ба қарори айбномаи парвандаи борҳои моддаҳои тарканда дар Лубнон

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Алҷазира, «Ҳусейн Алҳоҷ Ҳасан» намояндаи Ҳизбуллоҳ дар порлумони Лубнон аз қарори айбномаи додашуда дар парвандаи борҳои моддаҳои таркандаи мусодирашуда дар ин кишвар интиқод кард ва онро ноодилона ва таҳти таъсири фишорҳои сиёсӣ донист.
Алҳоҷ Ҳасан таъкид кард, ки қарори айбномаи додашуда бо қонунҳо ва Эъломияи ҷаҳонии ҳуқуқи башар, ки ҳуқуқи муқовимат дар баробари ишғолгариро кафолат медиҳад, дар тазод аст.
Ӯ афзуд: Муқаррароти ин қарори айбнома таҳти таъсири дастурҳои сиёсии маълум қарор доранд ва аз ин рӯ онро наметавон иқдоми одилона ва мубатнӣ бар меъёрҳои ҳуқуқӣ донист.
Ин изҳорот пас аз он баён шуд, ки мақомоти қазоии Лубнон дар парвандаи кашфи як борҳои бузурги моддаҳои тарканда айбномаҳо алайҳи 13 нафар содир кард.
Бар асоси гузориши Ассошиэйтед Пресс, ин борҳо тақрибан 780 килограмм моддаҳои таркандаро дар бар мегирифт, ки дар як мошин дар истгоҳи назорати роҳи Бейрут ба дараи Бақоъ кашф ва мусодира шуд. Ду нафар дар ин парванда боздошт шудаанд ва 11 нафари дигар, аз ҷумла панҷ нафар бо номҳои мустаор, ғоибона таъқиб мешаванд.
Иттиҳомоти пешбарӣшуда дар ин парванда таҳдид ба амнияти дохилии кишвар, нигоҳдории силоҳ ва моддаҳои тарканда ва ташкили анҷуманҳои ғайриқонунӣ бо мақсади тазъифи нуфузи давлати Лубнонро дар бар мегиранд.
Ҳизбуллоҳ моликияти борҳои моддаҳои таркандаро тасдиқ кард ва эълон кард, ки ин мавод барои муқовимат бо низомиёни ишғолгар ният шуда буд. Ин ҳаракат инчунин хостори бозгардонидани борҳо ва озодии шахсони боздоштшуда шуд.
Парвандаи борҳои моддаҳои тарканда дар шароите дар Лубнон матраҳ шудааст, ки ҳукумати ғарбгарои ин кишвар бо дастури Амрико ва режими сионистӣ халъи силоҳи муқовиматро пайгирӣ мекунад.
Your Comment