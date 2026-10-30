Пирӯзии Эрон заминаи заволи сионизм ва нобудшавии империяи Амрикоро фароҳам меорад

Хабаргузории ABNA: Муҳаммад Алҳиндӣ, муовини дабири кулли ҷунбиши Ҷиҳоди исломии Фаластин, дар ёддошти ихтисосӣ барои «Алмаёдин», бо баён ин ки «идеологияи сионистӣ бар Кохи Сафед тасаллут дорад ва ба хатари бузургтарин барои башарият табдил ёфтааст», таъкид кард, ки Амрико ва Исроил ба Эрон ҳамла карданд то як режими дастнишонда монанди шоҳи махлуъро бори дигар дар Эрон ба кор биёваранд, то дар хидмати манфиатҳои Исроил ва Ғарб бошад, аммо то ҳол шикаст хӯрдаанд.
Алҳиндӣ шикасти ду ҷанги қаблиро алайҳи Эрон гувоҳии якпорчагии масъулон ва низоми Эрон ва сиёсати харобии иқтисодии Амрикоро пас аз нокомӣ дар ҷанги низомӣ гувоҳии огоҳӣ, ваҳдат ва таъаҳҳуди мардуми Эрон ба инқилоби худ донист ва таъкид кард, ки ҳирсҳои эълоншудаи Трамп маҳдуд ба Эрон ва Халиҷи Форс нест. Ӯ ҳамлаи Амрико ва Исроил ба Эронро монанди даъвати Эрон ба доштани силоҳи атомӣ донист ва таъкид кард, ки модели кунунии Трамп ва Нетаняҳу дар ҷаҳон бояд шикаст хӯрад.
Ин мақоми Ҷиҳоди исломии Фаластин бо баён ин ки сиёсати ваҳшиёнаи капитализм дар муқобили Эрон мутазалзил шудааст, таъкид кард, ки шикасти ҷанги Амрико ва режими сионистӣ алайҳи Эрон оғози раҳоии Ғарб аз лоббии сионист, марги сионизм [Исроил] ва (оғози) заволи империяи Амрико хоҳад буд.
Your Comment