Ноумедии Амрико: дархост аз Гурӯҳи 20 барои ҳифзи масирҳои киштиронӣ

Ба гузориши хабаргузории ABNA, «Марко Рубио» вазири умури хориҷии Амрико дар X навишт: Дар ҷаласаи имрӯзи вазирони умури хориҷии Гурӯҳи 20, ман ба таври равшан таъкид кардам, ки амнияти баҳрӣ ва амнияти ғизоӣ зербинои амнияти иқтисодӣ ҳастанд.
Дар шароите, ки таҷовузи Вашингтон ба хоки Эрон омили ноамнии Гулӯгоҳи Ҳурмуз ва ихтилол дар занҷираи таъмини ғизо ва энергияи ҷаҳон шудааст, вазири умури хориҷии Амрико афзуд: Иёлоти Муттаҳида дар чаҳорчӯби рӯзномаи «Аввал Амрико» шарикони худро ташвиқ мекунад, ки аз масирҳои киштиронӣ ҳифз кунанд, амнияти ғизоиро тақвият диҳанд ва паёмадҳои иқтисодии буҳронҳои геополитикиро коҳиш диҳанд.
Ҷаласаи вазирони умури хориҷии Гурӯҳи 20 рӯзҳои 30 ва 31 октябри 2026 (8 ва 9 оби 1405) бо мизбонии Амрико дар шаҳри Атланта, иёлати Ҷорҷия баргузор мешавад. Раёсати ин ҷаласаро вазири умури хориҷии Амрико ба уҳда дорад ва мавзӯъҳое аз ҷумла чолишҳои иқтисоди ҷаҳонӣ, амнияти энергия ва ғизо, ҳифзи масирҳои киштиронӣ, тақвияти занҷираҳои таъмин ва паёмадҳои иқтисодии буҳронҳои геополитикӣ дар рӯзномаи он қарор доранд.
Ин ҷаласа дар шароите баргузор мешавад, ки ихтилофи назари аъзои Гурӯҳи 20 дар бораи ҷанги Украина, таҳаввулоти Осиёи Ғарбӣ ва равобит бо Русия бар ҳамкориҳои байналмилалӣ соя андохтааст.
Гурӯҳи 20 маҷмаи байналмилалӣ барои гуфтугӯ ва ҳамоҳангӣ дар бораи масъалаҳои муҳими иқтисодии ҷаҳон аст, ки 19 кишвар ҳамроҳ бо Иттиҳодияи Аврупо ва Иттиҳодияи Африқо дар он узвият доранд. Ҷаласаи сарони ин гурӯҳ низ қарор аст 14 ва 15 декабри 2026 (23 ва 24 озари 1405) дар Майамии Амрико баргузор шавад.
Your Comment