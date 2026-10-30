Трамп: Эрон набояд ба силоҳи ядроӣ дастрасӣ ёбад!

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Алҷазира, Доналд Трамп раисҷумҳури Амрико дар остонаи интихоботи миёнамуҳлати Конгресси ин кишвар бори дигар дар суханронии тарғиботӣ ваъда дод: Ҷанг дар Эрон ба зудӣ поён хоҳад ёфт ва дар натиҷа, нархи бензин коҳиш хоҳад ёфт!
Раисҷумҳури Амрико бидуни ишора ба моҳияти сулҳомези барномаи ядроии Теҳрон иддао кард: Набояд иҷозат дод, ки Эрон ба силоҳи ядроӣ дастрасӣ ёбад; ва ин ҷанг, ба ҳар шакли имконпазир, поён хоҳад ёфт.
Доналд Трамп, ки мекӯшад худро аз феҳристи ҷиноятҳои содиркардаи худ табриа кунад, бо иддаои хандаовар даъво кард: Ман ҷангеро бо Эрон оғоз накардам; Эрон солҳост ки рафтори таҷовузкорона дорад ва боиси кушта шудани бисёре аз амрикоиҳо шудааст.
Трамп иддао кард: Мо хоҳони гирифтани кафолатҳое ҳастем, ки Эрон ҳеҷ гоҳ ва таҳти ҳеҷ шароите ба силоҳи ядроӣ дастрасӣ нахоҳад ёфт!
Амрико ва режими сионистӣ дар 9 исфанди 1404 таҷовуз ба Эронро оғоз карданд. Теҳрон низ дар посух ҳамлаҳо анҷом дод. Ду тараф дар миёнаи хурдод ба тафоҳумномае барои таваққуфи даргириҳо дастрасӣ ёфтанд, аммо пас аз муддате бо нақзи таъаҳҳудот аз ҷониби Амрико ҳамлаҳои мутақобил аз сар гирифта шуд. Бо вуҷуди таваққуфи даргириҳои мустақим, манқиша ҳанӯз бидуни тавофуқи ниҳоӣ идома дорад ва Вашингтон ба зъоми худ фишорҳои иқтисодиро алайҳи Теҳрон пайгирӣ мекунад.
Your Comment