Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз шабакаи Алмаёдин, «Фридрих Мертс» сарвазири Олмон имрӯз ҷумъа дар суханронии худ бидуни маҳкум кардани таҷовузгарони Амрико ва сионистӣ иддао кард: Мо мекӯшем то ҷанге, ки Эрон дар он даст дорад, ҳарчи зудтар поён ёбад.
Сарвазири Олмон, ки кишвараш монанди дигар кишварҳои ғарбӣ ба сабаби ноамн шудани Гулӯгоҳи стратегии Ҳурмуз пас аз таҷовузи ғайриқонунии Амрико ва режими сионистӣ ба хоки Эрон зарари бузург дидааст, эътироф кард: Ҷанге, ки Эрон дар он даст дорад, таъсири густурда ба Аврупо гузоштааст.
«Фридрих Мертс» сипас афзуд: Ҳақиқати инкорнопазир ин аст, ки Иёлоти Муттаҳида сиёсати хориҷии худро тағйир медиҳад ва мо низ бояд ҳамин корро кунем.
Your Comment