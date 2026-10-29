Ғарибободӣ таъкид кард ба тақвияти дипломатияи ҳуқуқӣ, байналмилалӣ ва чандҷониба

Ба гузориши хабаргузории АБНА, ҷаласаи тахассусии мудирон ва коршиносони ҳуқуқӣ ва байналмилалии Вазорати корҳои хориҷӣ бо иштироки Козим Ғарибободӣ, муовини вазири корҳои хориҷӣ дар умури ҳуқуқӣ ва байналмилалӣ, баргузор шуд
Ғарибободӣ дар ин ҷаласаи сесоата, ҳамзамон шарҳи шароити кунунӣ ва масъулиятҳои сангини дастгоҳи дипломатияи кишварро баён карда, ба тавзеҳи муҳимтарин иқдомоти анҷомдодашуда аз ҷониби Вазорати корҳои хориҷӣ дар тӯли як солу ним ва дар ҷараёни ду ҷанги таҳмилӣ пардохт ва бар зарурати арتقоми нақшопафарии фаъол, ҳадафманд ва натиҷаманд аз ин вазорат дар дифоъ аз ҳуқуқ ва манфиатҳои миллии Ҷумҳурии Исломии Эрон таъкид кард
Ӯ бо ишора ба таҳаввулоти мураккаби низоми байналмилал ва таҳдидҳои пешрави сулҳ ва амнияти минтақавӣ ва байналмилалӣ, хотирнишон кард, ки фаъолиятҳои дипломатӣ бояд бо қабули равиши стратегӣ, ташаббускор ва натиҷагаро, аз иқтидорҳои созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои чандҷониба ва механизмҳои ҳуқуқи байналмилал барои пешбурди ҳадафҳо ва манфиатҳои миллӣ ба таври муассир истифода кунанд
Муовини вазири корҳои хориҷӣ инчунин бо шарҳи стратегияҳои ояндаи Вазорати корҳои хориҷӣ дар соҳаи ҳуқуқӣ ва байналмилалӣ, бар зарурати тақвияти дипломатияи ҳуқуқӣ, ҳуҷҷатгузории дақиқи мавориди нақзи ҳуқуқи миллат, пайгирии доимии абъоди ҳуқуқии таҳаввулот ва таҳияи парвандаҳои ҷомеи ҳуқуқӣ-сиёсӣ таъкид кард. Ӯ баррасии иқтидорҳои мавҷуда барои тасбити масъулияти байналмилалии давлатҳои нақзкунандаи ҳуқуқ ва қабули иқдомоти муассир дар ростои иҳқоқи ҳуқуқи миллати Эронро аз ҷумлаи афзалиятҳои ин соҳа баршумурд
Ғарибободӣ бо таъкид бар аҳамияти арتقоми сифати ҳузур ва иштироки Ҷумҳурии Исломии Эрон дар маҷомеи байналмилалӣ, ба зарурати бознигарӣ ва беҳбудӣ дар шеваҳои иштирок, шиносоии фурсатҳои нав ва истифодаи ҳадди аксар аз иқтидорҳои ниҳодҳои тахассусии Созмони Милали Муттаҳид ишора кард. Ӯ инчунин тақвияти ройзаниҳои ҳадафманд бо кишварҳои ҳамсамт ва мустақил, рушди эътилофсозӣ ва ҷалби дастгирии байналмилалӣ аз ташаббусҳои Ҷумҳурии Исломии Эронро аз талаботҳои пешбурди муассири дипломатияи чандҷониба донист
Ӯ бо ишора ба моҳияти чандбаъдаи масъалаҳои байналмилалӣ, ҳамоҳангии муассир байни соҳаҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ, расонаӣ ва тахассусӣ ва инчунин тақвияти ҳамкориҳои байниниҳодӣ-ро зарурӣ донист ва таъкид кард, ки ҳамafзоӣ, мубодилаи иттилоот ва парҳез аз фаъолиятҳои ҷазиравӣ ва ҳамзамонкорӣ нақши муҳим дар арتقоми сифати қарорсозӣ ва афзоиши самаранокии иқдомоти дипломатӣ дорад
Your Comment