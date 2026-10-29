Таркиши се киштии нафткашони қонуншикан ҳангоми гузариши ғайриқонунӣ аз Тангиҳои Ҳурмуз

Ба гузориши хабаргузории АБНА, равобити умумии Нерӯи баҳрии Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ дар иттилоияе эълон кард: се киштии нафткашони қонуншикан ҳангоми гузариш аз масири ғайриқонунӣ дар ҷануби Тангиҳои Ҳурмуз таркида ва дар соҳили ҷанубии Тангиҳои Ҳурмуз партофта шуданд
Дар ин иттилоия омадааст:
Дар тӯли шабонарӯзи гузашта се фармондеҳи киштии нафткашони қонуншикан ҳангоми гузариш аз масири ғайриқонунии ҷанубии Тангиҳои Ҳурмуз пас аз бархӯрд бо мина дуҳул ва оташгирӣ шуда ва дар соҳили ҷанубии Тангиҳои Ҳурмуз партофта шудаанд
Ин киштиҳо, тамоми системаҳои радорӣ ва навигариро хомӯш карда ва беэътиноӣ ба ҳушдорҳои Нерӯи баҳрии Сипоҳ кӯшиш мекарданд аз масири ғайриқонунии ҷанубии Тангиҳои Ҳурмуз хориҷ шаванд, ки бо бархӯрд ба минаи баҳрӣ таркиданд
Нерӯи баҳрии Сипоҳ эълон мекунад, ки масири ғайриқонунӣ дар Тангиҳои Ҳурмуз олуда аст ва соҳибон ва хизматчиёни киштиҳо дар қиболи гузариш аз ин масирҳо масъуланд ва набояд ба хаёлоти СЕНТКОМ дар фазои маҷозӣ таваҷҷуҳ кунанд
Воқеият дар майдон муайян мешавад, ҳар гуна иқдоми таҳрикона бо дастгирӣ ва шарорати артиши Амрико, ки қоидаҳои ин тангиҳоро нодида мегирад, бо қатъият бархӯрд хоҳад шуд
Your Comment