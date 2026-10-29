Сардор Муҳиббӣ: воқеияти Тангиҳои Ҳурмуз дар майдон муайян мешавад, на дар фазои маҷозӣ

Ба гузориши хабаргузории АБНА, сардор Ҳусайн Муҳиббӣ, муовини равобити умумӣ ва сухангӯи Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ, бо нашри паёме дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ изҳор кард: СЕНТКОМи кӯдаккуш! Буҳрони Суэтс соли 1956 пардаро аз маҳдудияти қудрати Бритониё бардошт; таърих гоҳе дар гузаргоҳҳои стратегӣ варақ мехӯрад. Даъвои минагузории Ҳурмузро бо далелҳои мустақил исбот кунед, на бо баёния!
Ӯ афзуд: воқеияти Тангиҳои Ҳурмуз дар осмон, замин ва баҳр муайян мешавад; на дар фазои маҷозӣ ва ҳуҷраҳои ҷанги расонаии Амрико
Your Comment