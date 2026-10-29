  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Шаҳодати 12 шаҳрванди ғайринизомии Яман дар ҳамлаи ҳавоии Саудӣ ба Таиз

29 Октябр 2026 - 18:41
News ID: 1884161
Source: ABNA
Шаҳодати 12 шаҳрванди ғайринизомии Яман дар ҳамлаи ҳавоии Саудӣ ба Таиз

Дар ҳамлаи ҳавоии Арабистони Саудӣ ба як хонаи истиқоматӣ дар минтақаи Ал-Барҳ дар Таиз, 12 шаҳрванди ғайринизомӣ шаҳид шуданд

Ба гузориши хабаргузории АБНА бо истинод ба Ал-Масира, вазорати беҳдошти Яман эълон кард, ки дар ҳамлаи ҳавоии Арабистони Саудӣ ба як хонаи истиқоматӣ дар минтақаи Ал-Барҳ дар ноҳияи Мақбанаи Таиз, 12 шаҳрванди ғайринизомӣ шаҳид шуданд, ки бештари онҳо занону кӯдакон ҳастанд

Бар асоси ин гузориш, дар ин ҳамла ки хонаи «Тавфиқ Ал-Қауз» шаҳрванди Яманро ҳадаф қарор дод, се нафар низ захмӣ шуданд, ки ҳолати онҳо вазнин аст

Ин ҷиноят дар ҳоле содир шудааст, ки манбаъҳои арабӣ эълон карданд, ки парвозҳо дар фурудгоҳи Ад-Даммом дар шарқи Арабистони Саудӣ бори дигар пас аз ҳамлаи нерӯҳои мусаллаҳи Яман қатъ шудаанд

Your Comment

You are replying to: .
captcha