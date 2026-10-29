Танқиди тези «Катс» аз «Айзенкот» дар бораи ҷанг алайҳи Эрон

Ба гузориши хабаргузории АБНА бо истинод ба пойгоҳи хабарӣ Arab 48, «Исроил Катс» вазири ҷанги режими сионистӣ, ҳамзамон бо танқиди тези изҳороти ахири «Гадӣ Айзенкот» роҳбари ҳизби «Йеш Атид» ва рақиби асосии Бинёмин Нетанёҳу дар интихоботи Кнесети ин режим, гуфт, ки артиши Исроил ҳар қарореро дар бораи Эрон иҷро хоҳад кард
Бар асоси ин гузориш, Исроил Катс даъвати Гадӣ Айзенкот аз фармондеҳони ниҳодҳои амниятии режими сионистиро барои муқовимат ба фишорҳои сиёсӣ «ғайридемократӣ ва давр аз воқеият» хонд
Катс вуҷуди ихтилоф байни сатҳҳои низомӣ ва сиёсии режими ишғолгарро дар бораи Эрон рад кард ва даъво кард: артиши Исроил ҳар қарореро, ки дар ин замина гирифта шавад, иҷро хоҳад кард ва дар тамоми ройзаниҳо ва гуфтугӯҳои марбут ба Эрон иштирок дорад
Вазири ҷанги режими ишғолгар афзуд: Айзенкот бо мухотаб қарор додани фармондеҳони аршади артиш ва даъвати онҳо ба сарпечӣ аз фармонҳои нахуствазир, вазири ҷанг ва ниҳодҳои амниятии дорои ихтиёроти қонунӣ, дар воқеъ изҳороти «ғайридемократӣ ва давр аз воқеият» пешниҳод кардааст. Суханони Айзенкот идомаи «корзори дурӯғин» аст, ки ӯ ва ҳампаймонашон дар ҷараёни интихобот ба роҳ андохтанд; корзоре, ки бар даъвои вуҷуди ихтилоф байни сатҳҳои низомӣ ва сиёсӣ дар бораи тарзи бархӯрд бо Эрон устувор буд
Your Comment