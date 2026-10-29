Вазири корҳои хориҷии Умон хостори қатъи таҳдидҳои Амрико алайҳи Эрон шуд

Ба гузориши хабаргузории АБНА бо истинод ба шабакаи Ал-Масира, «Бадр Ал-Бусаидӣ», вазири корҳои хориҷии Умон дар гуфтугӯ бо шабакаи Channel 4-и Бритониё таъкид кард, ки амнияти Халиҷи Форс бояд аз ҷониби кишварҳои минтақа таъмин шавад ва ин кишварҳо набояд ба қудратҳои хориҷӣ такя кунанд
Ӯ инчунин умедворӣ изҳор кард, ки дигар кишварҳои минтақа дарк хоҳанд кард, ки ҷуғрофиё онҳоро гирд овардааст ва Эрон низ бахше аз ин воқеияти ҷуғрофист
Вазири корҳои хориҷии Умон бар зарурати тағйири муодилоти амниятӣ дар Халиҷи Форс ва эҷоди чаҳорчӯби нави амниятӣ таъкид кард, ки дар он бо коҳиши вобастагӣ ба Амрико, кишварҳои минтақа нақши асосиро бозӣ кунанд
Your Comment