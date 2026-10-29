Politico: дар Вашингтон як навъ хастагӣ аз Нетанёҳу ба вуҷуд омадааст

Ба гузориши хабаргузории АБНА, вебгоҳи Politico бо истинод ба як маъмури пешини ҳукумати Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, гузориш дод, ки пирӯзии мухолифон дар интихоботи режими сионистӣ метавонист фурсате бошад, то бо идораи Исроил ба тарзи камтар таҳрикона ин раванди зиёнборро боздошт
Ин маъмури пешин бо ишора ба фазои ҳоким бар Вашингтон пас аз эълони натиҷаи интихобот гуфт: дар ин ҷо аз Нетанёҳу хастагӣ вуҷуд дорад
Ба навиштаи Politico, бунбасти интихоботӣ дар сарзаминҳои ишғолӣ умедҳоро дар Вашингтон барои танзими сариъи муносибатҳои Амрико ва Исроил аз байн бурд; муносибатҳое, ки дар давраи тӯлонии нахуствазирии Бинёмин Нетанёҳу дар миёни ҳар ду ҳизби асосии Амрико ба шиддат дучор шудаанд
Бо вуҷуди дастгирии ошкори Трамп аз Нетанёҳу, бахшҳое аз ҳукумати Амрико ва ҳар ду ҳизб дар Конгресс умедвор буданд, ки мухолифон дар интихобот пирӯз шаванд ва раванди бадшавии муносибатро, ки онро ба сиёсатҳои Нетанёҳу нисбат медиҳанд, тағйир диҳанд
Мунтақидони Нетанёҳу дар Вашингтон аз тӯли гуногуни сиёсӣ ҳастанд; аз демократҳои миёнарав ва пешрафтоҳ то Ҷей Ди Вэнс, муовини раисиҷумҳури Амрико ва бахше аз пойгоҳи ҳомиёни ҷунбиши «MAGA», ки бо иштироки Амрико дар ҷангҳои хориҷӣ мухолифат доранд
Your Comment