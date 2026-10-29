Хаёлоти такрории Трамп дар бораи ҷанг бо Эрон

Ба гузориши хабаргузории АБНА бо истинод ба шабакаи Алҷазира, Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико даъво кард: Эрон шикасти хеле сангин хӯрдааст ва Амрико ба зудӣ ба ҷанг бо ин кишвар хотима хоҳад дод
Ӯ инчунин даъво кард, ки Эрон бо сабаби қатъ шудани ҷараёни барқ бо мушкилот дар соҳаи истеҳсоли паҳпод дучор шудааст
Трамп дар идомаи даъвоҳояш афзуд: Эрон ҳоло ракетҳо дорад, вале шумораи онҳо хеле камтар аз пеш шудааст
Раисиҷумҳури Амрико дар бораи амалиёти артиши ин кишвар дар Венесуэла низ даъво кард: онҳо намехоҳанд дар бораи Венесуэла сӯҳбат кунанд. Мо ба наздикӣ як миллион баррел нафтро бе ҳеҷ гуна хароҷот таҳвил гирифтем. Бархӯрди хурде бо Венесуэла пеш омад ва мо онро дар давоми як рӯз ва бе ҳеҷ гуна талафот ба поён расондем. Ҳеҷ кас кушта нашуд, ҳеҷ кас. Мо парвандаи Венесуэларо бастем ва дар бораи он сӯҳбат намекунанд
Ӯ ба даъвоҳояш идома дод ва афзуд: акнун мо бо кишвари калонтар (Эрон) рӯ ба рӯ ҳастем ва вазъ ҳамоно хуб пеш меравад. Эрониҳо на нерӯи баҳрӣ доранд ва на нерӯи ҳавоӣ
Your Comment