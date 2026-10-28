Камолвандӣ: имрӯз саноати ҳастаии Эрон ба камолоти пурра расидааст

Ба гузориши хабаргузории Абна, сухангӯ ва муовини корҳои байналмилалӣ, ҳуқуқӣ ва парлумонии Созмони энергияи атомии Эрон дар гуфтугӯ бо барномаи «Ҷаҳони имрӯз»-и шабакаи хабарӣ, ҳангоми шарҳи аҳамияти рушди энергияи ҳастаӣ дар ҷаҳон, ҳадафҳо ва аҳамияти ҳузури ҳайати эронӣ дар конфронси байналмилалии барқи ҳастаӣ дар Кореяи Ҷанубӣ-ро тавзеҳ дод ва изҳор кард: саноати ҳастаӣ дар ҷаҳон ба ду бахш — энергетикӣ ва ғайриэнергетикӣ тақсим мешавад. Тибби ҳастаӣ, кишоварзӣ ва саноат аз ҷумлаи соҳаҳои истифодаи технологияи ҳастаӣ дар бахши ғайриэнергетикӣ мебошанд ва истеҳсоли барқи ҳастаӣ бахши муҳими саноати ҳастаиро ташкил медиҳад.
Вай афзуд: конфронси шашуми вазирӣ дар соҳаи энергияи ҳастаӣ дар Кореяи Ҷанубӣ баргузор мешавад. Эҳтимол яке аз сабабҳои афзоиши таваҷҷуҳ ба ин масъала дар солҳои охир мушкилоти зистмуҳитӣ дар сатҳи ҷаҳон бошад; масъалаҳое, ки ба яке аз нигарониҳои ҷиддии ҷомеаи ҷаҳонӣ табдил ёфтаанд ва зарурати ҳаракат ба сӯи энергияи ҳастаиро беш аз пеш ошкор мекунанд.
Вай бо ишора ба зарурати рушди энергияҳои тоза дар сатҳи ҷаҳон гуфт: имрӯз масъала танҳо ба Эрон маҳдуд намешавад, балки масъалаи ояндаи башарият матраҳ аст. Мо бояд барқро ба гунае истеҳсол кунем, ки бо ҳадди ақали олудагиҳо ҳамроҳ бошад. Масалан, нерӯгоҳи атомии Бӯшаҳр то ҳол аз партоби тақрибан 86 миллион тонна олудакунандаҳо пешгирӣ кардааст ва боиси сарфаи истеъмоли 132 миллион баррел нафт шудааст.
Вай афзуд: дар шароити кунунӣ, агар тавонам партоби карбонро коҳиш диҳем, ба кишварҳои ҳамсоя низ кӯмак кардаем; зеро оқибатҳои зистмуҳитӣ ба марзҳои ҷуғрофӣ маҳдуд намешаванд ва метавонанд кишварҳои мухталифро таҳти таъсир қарор диҳанд. Аз ин рӯ, баргузории чунин конфронсҳо аҳамияти зиёд дорад ва зарур аст, ки Ҷумҳурии Исломии Эрон дар онҳо ҳузури фаъол ва таъсирбахш дошта бошад ва дидгоҳҳо, идеяҳо ва роҳҳалҳои худро барои коҳиш додани мушкилот ва чолишҳои башарӣ пешниҳод кунад.
Your Comment