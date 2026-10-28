Позукӣ: лоиҳаи муҳосираи Эрон шикаст хурд

Ба гузориши хабаргузории Абна, Аббос Позукӣ, муовини робитаҳо ва иттилоотрасонии дафтари муовини якуми раиси ҷумҳур, дар ҳисоби корбарии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: «Имрӯз ҷаласаи ситоди миллии гузар (транзит) ба раёсати доктор Ореф баргузор шуд.
Гарчанде мулоҳизаҳои ҷанги иқтисодӣ имкони нашри тафсилоти рақамиро маҳдуд мекунанд, гузоришҳои майдонӣ як воқеиятро нишон медиҳанд: лоиҳаи муҳосираи транзитии Эрон бешубҳа шикаст хурд.
Бо фаъолсозии имконоти гуногуни транзитӣ ва гумрукии Эрон, ҳаҷми муомилоти тиҷоратии кишвар рушди мушоҳидашаванда ва баъзан то садҳо фоиз дошт ва шарёни таъмини молҳои асосӣ ва содирот ба таври устувор ҷараён дорад.
Табиист, ки ҷанги иқтисодӣ ва таҳрим фишорҳо ва хароҷоти худро ба тиҷорати хориҷӣ таҳмил мекунанд, аммо хабари хуш он аст, ки ҳадафи душман барои қатъ кардани робитаҳои тиҷоратии кишвар ноком шудааст ва шикасти душман дар ин соҳа қатъист. Мустанад ба додаҳои ҷорӣ, раванди хунсони таҳрим ва муҳосира фаъол аст ва ҳукумати чордаҳум бо тамаркуз ба рушди инфрасохтори транзитӣ ва гумрукӣ талош мекунад, ки ин таҳдидҳоро ба имконоти устувори иқтисодӣ барои мардуми Эрон табдил диҳад.»
Your Comment