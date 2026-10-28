Ореф: муҳосираи баҳрӣ фурсате барои рушди коридорҳост

Ба гузориши хабаргузории Абна, Муҳаммад Ризо Ореф, муовини якуми раиси ҷумҳур, дар ҷаласаи ситоди миллии гузар бо ишора ба аҳамияти рушди инфрасохтори наклиёти кишвар изҳор кард: рушди наклиёт ва такмили коридорҳои Шимол — Ҷануб ва Шарқ — Ғарб аз афзалиятҳои ҳукумати чордаҳум аст.
Вай афзуд: аз оғози ҳукумат дар ин соҳа иқдомоти хуб оғоз шуд ва ин раванд бо шитоб пеш рафт, аммо баъдан масъалаи муҳосираи баҳрӣ аз ҷониби душман пеш омад, ки албатта ин муҳосира барои кишвар фурсати нав барои рушди дигар гузаргоҳҳо ва терминалҳои сарҳадӣ фароҳам овард.
Афзоиши чандкаратаи воридоти роҳи оҳан бо вуҷуди муҳосираи баҳрӣ
Дар идомаи ин ҷаласа гузорише дар бораи вазъи тиҷорати кишвар дар шашмоҳаи аввали соли ҷорӣ пешниҳод шуд.
Бар асоси ин гузориш, бо вуҷуди муҳосираи баҳрӣ, воридоти кишвар аз сарҳадҳои баҳрии шимол, сарҳадҳои роҳ ва сарҳадҳои роҳи оҳан чанд маротиба афзоиш ёфтааст.
Инчунин дар ин давра, содирот аз сарҳадҳои баҳрии шимол, сарҳадҳои роҳ ва масирҳои роҳи оҳан рушди хеле зиёд дошт.
Ин омор дар ҷаласаи ситоди миллии гузар ҳамчун бахше аз гузориши фаъолияти масирҳои тиҷоратӣ ва наклиёти кишвар пешниҳод шуд.
Your Comment