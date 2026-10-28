Роҳбари инқилоб: бадбахт шудани душман аз самараҳои муқовимати миллӣ аст

Ба гузориши хабаргузории Абна, генерал-майор Муҳсин Ризоӣ, котиби Шӯрои олии амнияти миллӣ, бо Ҳазрати Оятуллоҳ Сайид Мӯҷтабо Хоманаӣ, Роҳбари муаззами инқилоби исломӣ дидор кард.
Дар ин дидор, Ҳазрати Оятуллоҳ Сайид Мӯҷтабо Ҳусайнӣ Хоманаӣ аз Шӯрои олии амнияти миллӣ ва котиботи он ҳамчун «чорроҳаи тадбир»-и корҳои кишвар ёд карданд ва бар таъсири мутақобили чаҳор соҳаи «фарҳанг», «сиёсат», «иқтисод» ва «амният» ва зарурати доштани замимаҳои муносиб ба қароргирӣ дар ҳар соҳа таъкид карданд.
Роҳбари муаззами инқилоби исломӣ баҳрамандӣ аз нақшаи роҳи муташаккил аз тасвири пурраи ҳар иқдом — аз нуқтаи оғоз то нуқтаи анҷом — ро шарти зарурии қабули қарорҳои мустаҳкам ва устувор донистанд.
Тақвияти якпорчагӣ ва ваҳдати миллӣ ва эътимоди мутақобили мардум ва масъулон, истифода аз зарфияти Қонуни асосӣ хусусан моддаи 176 барои кӯмак ба раисҷумҳур ва ниҳодҳои иҷроия ҷиҳати осон ва тез кардани ҳалли мушкилоти кишвар, ҳифзи амнияти миллӣ ва минтақавӣ бо эъмоли идора бар тангнаи Ҳурмуз ва таҳкими муносибатҳои дуҷониба бо кишварҳои ҳамсоя бар пояи манфиатҳои устувор ва мутақобил аз ҷумлаи дигар меҳварҳои матраҳшуда дар ин дидор буданд.
Роҳбари муаззами инқилоби исломӣ бадбахт шудани душманро аз самараҳои муқовимати миллӣ донистанд ва бар иттилоотрасонии фаъолона ва бамавқеъ барои идомаи ҳузури мардум дар дифоъ аз кишвар ва низом ва низ пайгирии таъмини ҳуқуқ ва манфиатҳои мардуми Эрон ва ҷабҳаи муқовимат тавассути таҳаққуқи шартҳои матраҳшуда аз сӯи масъулони кишвар бо ҳадафи хотимаи ҷанг ва шартҳои «на ҷанг, на сулҳ» таъкид карданд.
Дар ин дидор котиби Шӯрои олии амнияти миллӣ гузорише аз вазъи кишвар дар соҳаҳои мухталиф ва талошҳои ҷараёндошта пешниҳод кард. Доктор Муҳсин Ризоӣ дар гузориши худ пайгирии сиёсати роҳбурдии Ҷумҳурии исломӣ барои «созмон додан ба тартибот ва низоми дохилиминтақавӣ»-ро аз ҷумлаи иқдомоти ҷараёндоштаи котиботи Шӯрои олии амнияти миллӣ баён кард.
Your Comment