  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Ҳертсог: бояд аз баргузории интихоботи дубора пешгирӣ кунем

28 Октябр 2026 - 23:09
News ID: 1883812
Source: ABNA
Ҳертсог: бояд аз баргузории интихоботи дубора пешгирӣ кунем

Раиси режими исроилӣ хостори қабули натиҷаҳои интихобот аз ҷониби ҳамаи ҳизбҳо ва пешгирӣ аз такрори интихобот шуд.

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз хабаргузории Франс Пресс, Итсҳоқ Ҳертсог, раиси режими исроилӣ рӯзи чоршанбе гуфт, бояд тамоми талошҳо ба кор гирифта шаванд, то аз баргузории интихоботи нав пешгирӣ шавад; ин суханон пас аз он баён шуд, ки натиҷаҳои ибтидоии раъйгирии рӯзи гузашта нишон дод, ки ҳеҷ яке аз блокҳои асосӣ муваффақ ба касби аксарияти курсиҳои парлумон нашудаанд.

Ҳертсог, ки вазифа дорад муайян кунад кадом номзад ба ташкили кабинет маъмур шавад, гуфт: як нукта бояд равшан бошад; ман пеш аз интихобот ҳам ҳаминро гуфта будам: хусусан пас аз рӯйдодҳои дирӯз, бояд ҳар коре, ки аз дастамон меояд, анҷом диҳем, то аз даври дигари интихобот пешгирӣ кунем.

Ҳамзамон, кумитаи интихоботи режими исроилӣ эълом кард, ки бо шумориши 85,6 фоизи оро дар 93 фоизи ҳавзаҳои раъйдиҳӣ, эътилофи Бенёмин Нетанёҳу 53 курсӣ, ҳизби Еш Атид ба раҳбарии Гадӣ Айзенкот 48 курсӣ ва ҳизбҳои арабӣ дар маҷмӯъ 19 курсӣ ба даст овардаанд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha