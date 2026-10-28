Ҳертсог: бояд аз баргузории интихоботи дубора пешгирӣ кунем

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз хабаргузории Франс Пресс, Итсҳоқ Ҳертсог, раиси режими исроилӣ рӯзи чоршанбе гуфт, бояд тамоми талошҳо ба кор гирифта шаванд, то аз баргузории интихоботи нав пешгирӣ шавад; ин суханон пас аз он баён шуд, ки натиҷаҳои ибтидоии раъйгирии рӯзи гузашта нишон дод, ки ҳеҷ яке аз блокҳои асосӣ муваффақ ба касби аксарияти курсиҳои парлумон нашудаанд.
Ҳертсог, ки вазифа дорад муайян кунад кадом номзад ба ташкили кабинет маъмур шавад, гуфт: як нукта бояд равшан бошад; ман пеш аз интихобот ҳам ҳаминро гуфта будам: хусусан пас аз рӯйдодҳои дирӯз, бояд ҳар коре, ки аз дастамон меояд, анҷом диҳем, то аз даври дигари интихобот пешгирӣ кунем.
Ҳамзамон, кумитаи интихоботи режими исроилӣ эълом кард, ки бо шумориши 85,6 фоизи оро дар 93 фоизи ҳавзаҳои раъйдиҳӣ, эътилофи Бенёмин Нетанёҳу 53 курсӣ, ҳизби Еш Атид ба раҳбарии Гадӣ Айзенкот 48 курсӣ ва ҳизбҳои арабӣ дар маҷмӯъ 19 курсӣ ба даст овардаанд.
Your Comment