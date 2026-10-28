Қарқаш: дипломатия самараноктарин роҳ барои ҳифзи амният ва таҳаққуқи сулҳ аст

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз СИЭНЭН, Анвар Қарқаш, мушовири дипломатии раиси Аморати Муттаҳидаи Арабӣ таъкид кард, ки равиши кишвари ӯ ҳамчунон бар афзалият додан ба ҳалҳои сиёсӣ устувор аст ва ҷангҳо ба ҷуз ба буҳронҳои бештар намерасанд.
Қарқаш баён кард: дар шароите, ки фазои минтақавӣ бо ибҳом ҳамроҳ аст ва шоеъот ва гумонишҳо дар бораи масирҳои ташдиди таниш ва рӯёрӯӣ афзоиш ёфтаанд, равиши Аморати Муттаҳидаи Арабӣ бар пояи хирадварзӣ, эътидол ва тарҷеҳи гуфтугӯ ва ҳалҳои сиёсӣ ҳамчунон собит ва равшан аст.
Вай афзуд: шароити кунунӣ талабгари сатҳи олии худдорӣ, анъитифоъпазирӣ ва ақлгароӣ ба давр аз мантиқи ташдиди таниш аст.
Мушовири раиси Аморати Муттаҳидаи Арабӣ дар идома эълом кард: таҷрибаҳои минтақа нишон доданд, ки ҷангҳо ба ҷуз ба буҳронҳои бештар намерасанд ва дипломатия самараноктарин роҳ барои ҳифзи амният ва таҳаққуқи сулҳ ва устуворӣ аст.
Your Comment