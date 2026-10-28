Кӯшиши Трамп барои худнамоӣ ин дафъа бо истифода аз интихоботи Кнессет

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз АлҶазира, Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, ки аз ҳар фурсат барои худнамоӣ ва табғи ҳизби худ хусусан дар остонаи интихоботи миёнамуҳлати Конгресси кишвараш истифода мекунад, имрӯз чоршанбе дар иддаои ботил ба вебгоҳи Аксиос гуфт: дар ибтидо гузоришҳои нигаронкунанда дар бораи вазъи Нетанёҳу (дар интихоботи Кнессети режими исроилӣ) гирифтам, аммо акнун вазъи ӯ хеле хуб аст ва дастгирии ман фарқияти чашмгир эҷод кардааст!
Раиси ҷумҳури Амрико дар ҳамин росто иддао кард: ҳанӯз ба мудохила барои кӯмак ба ташкили ҳукумати ваҳдати миллӣ аз ҷониби Нетанёҳу фикр накардаам, аммо ин масъаларо баррасӣ хоҳам кард.
Ин дар ҳолест, ки раиси ҷумҳури Амрико пештар дар вокуниш ба эълони натиҷаҳои интихоботи парлумонии режими исроилӣ иддао карда буд, ки эълони дастгирии ӯ аз Нетанёҳу раванди корҳоро тағйир додааст.
Вай иддао кард, ки Нетанёҳу ба ҷои шикасти сангин ба назар мерасад ба сӯи бозгашти пурқувват дар ҳаракат аст!
Ин дар ҳолест, ки ҳеҷ яке аз ҷараёнҳои ширкаткунанда дар интихоботи режими исроилӣ ҳанӯз натавонистаанд 61 курсии заруриро барои ташкили кабинет ба даст оваранд.
Your Comment