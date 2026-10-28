Вокуниши Кубо ба маҳкумияти таҳримҳои ин кишвар дар Созмони Милали Муттаҳид

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Маёдин, Мигел Диас-Канел, раиси ҷумҳури Кубо имрӯз чоршанбе дар вокуниш ба маҳкумияти таҳримҳои ин кишвар дар Созмони Милали Муттаҳид эълом кард: ҷаҳон бори дигар бо аксарияти қатъӣ мухолифати худро бо муҳосираи [иқтисодӣ] изҳор кард; он ҳам бо вуҷуди шадидтарин фишорҳо ва порагириҳои Иёлоти Муттаҳида.
Раиси ҷумҳури Кубо сипас идома дод: пирӯзии Ҳавана дар Созмони Милали Муттаҳид, пирӯзии мардуми Кубост; мардуме, ки дар баробари хафқони иқтисодӣ ва таҳдидҳои Иёлоти Муттаҳида таслим намешаванд. Ин пирӯзӣ ҳақиқат аст дар баробари касоне, ки барои таҳмили ҷазои дастаҷамъӣ бар як миллат ба дурӯғ ва порагирӣ мутавассил мешаванд.
Аз сӯи дигар, Бруно Родригес, вазири корҳои хориҷии Кубо низ эълом кард: пирӯзии ахир дар Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид алайҳи муҳосираи [иқтисодӣ]-и Иёлоти Муттаҳида ба даст омадааст, ки таъйиди дигаре бар ин аст, ки Кубо таҳдид ҳисоб намешавад; балки худи муҳосира аст, ки таҳдид ба шумор меравад.
Your Comment