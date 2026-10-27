Баёнияи матбуотӣ оид ба ҷаласаи чорҷониба дар бораи амният ва суботи минтақавӣ

Ба гузориши хабаргузории Абна, баёнияи матбуотӣ оид ба ҷаласаи чорҷонибаи Эрон, Покистон, Туркия ва Арабистони Саудӣ дар бораи амният ва суботи минтақавӣ нашр шуд.
Матни баёния чунин аст:
Аввалин ҷаласаи 4 кишвари минтақавӣ имрӯз 4-уми обони 1405, баробар ба 26-уми октябри 2026 дар Теҳрон баргузор шуд.
Ҷаноби олӣ Муҳсин Ризоӣ, котиби Шӯрои олии амнияти миллии Ҷумҳурии Исломии Эрон, мизбони ин ҷаласа буд.
Шоҳзода Холид ибни Салмон, вазири мудофиаи Арабистони Саудӣ, Ҷаноби олӣ Осим Мунир, фармондеҳи Қувваҳои мусаллаҳи Покистон ва Ҷаноби олӣ Иброҳим Колин, роҳбари Хадамоти иттилоотии Туркия дар ин ҷаласа ширкат карданд.
Иштирокчиён тавофуқ карданд, ки гуфтушунидҳоро бо мақсади тақвият бахшидан ба ҳамкории байни чор кишвари минтақавӣ, аз ҷумла дар заминаи сулҳ ва амният дар минтақа идома диҳанд.
Your Comment