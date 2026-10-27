Генерал-майор Абдуллоҳӣ: ҳеҷ киштии қонуншикан амният нахоҳад дошт

Ба гузориши хабаргузории Абна, генерал-майор Абдуллоҳӣ, роҳбари Ситоди кулли Қувваҳои мусаллаҳи кишварамон, дар ҳоле ки аз размандагони ҷоннисори артиш, сипоҳ ва басиҷ ташаккур кард, эълом дошт: Баръакси даъвоҳои тарғиботӣ ва расонаии роҳбарони Амрико дар бораи кушода ва озод будани Танги Ҳурмуз, ин оби роҳи стратегӣ комилан баста аст ва таҳти тасаллут ва назорати нерӯи баҳрии пурқуввати сипоҳ идора мешавад.
Генерал-майор Абдуллоҳӣ ҳангоми боздид аз соҳилҳои Баҳри Уммон низ эълом дошт: Қувваҳои баҳрӣ ва заминии артиш, дар баробари бархӯрдорӣ аз омодагӣ ва рӯҳияи баланд, нисбат ба обҳои озоди Баҳри Уммон ва соҳилҳои он ишроф ва муроқибати комил доранд ва бо зери назорат доштани тамоми ҳаракатҳои душман дар минтақа, иҷозати ҳаракат ба киштиҳои қонуншикан намедиҳанд.
Роҳбари Ситоди кулли Қувваҳои мусаллаҳ дар ин боздидҳо, ки бо ҳузури фармондеҳони нерӯҳои баҳрии сипоҳ ва артиш сурат гирифт, эълом дошт: Тамоми минтақаи Халиҷи Форс ва ҷазираҳои он, Баҳри Уммон ва соҳилҳои он ва шарқу ғарби Танги Ҳурмуз бо тавонмандии хеле баланд таҳти тасаллути Қувваҳои мусаллаҳи пурқуввати Ҷумҳурии Исломии Эрон қарор дорад ва дар баробари баста будани Танги Ҳурмуз, ба ҳеҷ киштӣ иҷозат дода намешавад, ки берун аз тартиботи эронӣ дар ин оби роҳи стратегӣ ҳаракат кунад.
Ӯ ҳушдор дод: Ҳар киштии қонуншикане, ки бо ҳар сабабе хоҳад берун аз масири муайяншуда ва тартиботи эронӣ ҳаракат кунад, амнияти он ба хатар меафтад ва зарари ҷиддӣ хоҳад дид.
Генерал-майор Абдуллоҳӣ минбаъд эълом дошт: Қувваҳои мусаллаҳ дар минтақаи Халиҷи Форс, ҷазираҳо, Танги Ҳурмуз ва соҳилҳои Баҳри Уммон нисбат ба гузашта хеле омодатар ва бо таҷҳизоти нав ва пешрафтатар аз пеш, бо қудрат ва эҳтишом дар минтақа ҳузур доранд ва бо ҳар гуна шаррат ва таҷовузи душман бо шиддати бештар аз гузашта муқобила хоҳанд кард.
Your Comment