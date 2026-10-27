Генерал-майор Ризоӣ: амният дар Осиёи Ғарбӣ бояд дохилӣ бошад

Ба гузориши хабаргузории Абна, генерал-майор Муҳсин Ризоӣ дар гуфтугӯи телевизионӣ пас аз анҷоми ҷаласаи чорҷонибаи Эрон, Покистон, Туркия ва Арабистони Саудӣ дар бораи амният ва суботи минтақавӣ гуфт: ин ҳамкориҳои минтақавӣ бояд муддатҳо пеш оғоз мешуданд ва сафари мақомоти олии Туркия, Покистон ва Арабистони Саудӣ нишон дод, ки таҳдидҳои Амрико таъсири зиёде ба кишварҳои ҷаҳон надорад.
Котиби Шӯрои олии амнияти миллӣ бо ишора ба муқовимати миллати Эрон ва иқтидори Қувваҳои мусаллаҳ дар ҷараёни ҷанги таҳмилии сеюм таъкид кард: фазои нав ва мусбат дар минтақа ва дар гуфтугӯ бо мақомоти олии Туркия, Покистон ва Арабистони Саудӣ ба вуҷуд омадааст ва натиҷаҳои муқовимати миллати Эрон рӯз ба рӯз маҳсус мешаванд.
Генерал-майор Муҳсин Ризоӣ минбаъд ба натиҷаҳои ин ҷаласа ишора карда гуфт: мақомоти олии Туркия, Покистон ва Арабистони Саудӣ бар ин назар буданд, ки ҳалли мушкилоти минтақа дар ҳамроҳии ҳар чор кишвар бо якдигар аст; мо ба ин натиҷа расидем, ки амният дар Осиёи Ғарбӣ бояд дохилӣ бошад, аз ҳар гуна дахолати хориҷӣ бояд пешгирӣ шавад ва таъкид шуд, ки режими сионистӣ бояд аз ҷануби Лубнон, аз ҷануби Сурия, аз Ғазза ва канори ғарбии дарёи Урдун ақибнишинӣ кунад ва аз таҷовуз даст кашад.
Your Comment