  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Табрики Пезешкиён дар пайи пирӯзии Лула да Силва дар интихоботи раёсати ҷумҳурии Бразилия

27 Октябр 2026 - 11:23
News ID: 1883164
Source: ABNA
Табрики Пезешкиён дар пайи пирӯзии Лула да Силва дар интихоботи раёсати ҷумҳурии Бразилия

Раисҷумҳур дар паём пирӯзии ҷаноби Лула да Силваро дар интихоботи раёсати ҷумҳурии Бразилия табрик гуфт.

Ба гузориши хабаргузории Абна, Масъуд Пезешкиён дар паём ҳангоми табрик кардани пирӯзии ҷаноби Луис Инасиу Лула да Силва дар интихоботи раёсати ҷумҳурии Бразилия таъкид кард: Умедворам, ки дар давраи нави раёсати ҷумҳурӣ муносибатҳои дӯстонаи Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Ҷумҳурии Федеративии Бразилия беш аз пеш густариш ёбад ва ҳамкориҳои ду кишвар дар соҳаҳои манфиатҳои муштарак, дар ростои манфиатҳои мутақобили ду миллат ва тақвияти чандҷонибагарӣ, рушд ва сулҳи байналмилалӣ, арتقا ёбад.

Раисҷумҳур инчунин дар ин паём барои ҷаноби да Силва дар ин масъулияти сангин орзуи муваффақият ва барои миллати бузурги Бразилия сарбаландӣ ва хушбахтӣ масъалат кард.

Your Comment

You are replying to: .
captcha