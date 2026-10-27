Табрики Пезешкиён дар пайи пирӯзии Лула да Силва дар интихоботи раёсати ҷумҳурии Бразилия

Ба гузориши хабаргузории Абна, Масъуд Пезешкиён дар паём ҳангоми табрик кардани пирӯзии ҷаноби Луис Инасиу Лула да Силва дар интихоботи раёсати ҷумҳурии Бразилия таъкид кард: Умедворам, ки дар давраи нави раёсати ҷумҳурӣ муносибатҳои дӯстонаи Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Ҷумҳурии Федеративии Бразилия беш аз пеш густариш ёбад ва ҳамкориҳои ду кишвар дар соҳаҳои манфиатҳои муштарак, дар ростои манфиатҳои мутақобили ду миллат ва тақвияти чандҷонибагарӣ, рушд ва сулҳи байналмилалӣ, арتقا ёбад.
Раисҷумҳур инчунин дар ин паём барои ҷаноби да Силва дар ин масъулияти сангин орзуи муваффақият ва барои миллати бузурги Бразилия сарбаландӣ ва хушбахтӣ масъалат кард.
Your Comment