Вазири умури хориҷии Умон: амнияти Халиҷи Форс бе иштироки Эрон имконнопазир аст

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз сомонаи Вазорати умури хориҷии Умон, Бадр бин Ҳамад ал-Бусаидӣ, вазири умури хориҷии Умон дар Коллеҷи Гиртони Донишгоҳи Кембриҷи Англия бо ишора ба таҳаввулоти ду соли гузашта гуфт: баҳс дар бораи амнияти Халиҷи Форс ба таври фазоянда бо мавзӯи ноамнӣ, танишҳои дерина, осебпазирии масирҳои ҳаётан муҳими баҳрӣ ва собиқаи тӯлонии низоъҳои мусаллаҳона аз ҷанги Эрону Ироқ дар даҳаи 1980 ва ҷанги Кувайт дар соли 1991 то ҷанги ахири Исроил ва Амрико алайҳи Эрон гӯре хӯрдааст.
Ӯ бо баён он ки Умон низ аз ноамнии минтақавӣ таъсир мепазирад, таъкид кард, ки гарчанде ин кишвар бо ҳамсоягони худ муносибатҳои сулҳомез дорад, амнияти он ба амнияти кишварҳои ҳамсоя вобаста аст.
Ба гуфтаи ӯ, ҳамин масъала Маскатро ба талош барои ҳаллу фасл кардани ихтилофот, эътимодсозӣ ва густариши сулҳ дар минтақа тарғиб мекунад.
Вазири умури хориҷии Умон бо ишора ба ду марҳилаи муҳими музокироти минтақавӣ дар ду соли гузашта гуфт, ки марҳилаи аввал музокироти ғайримустақими Эрон ва Амрикоро дарбар мегирифт, ки бо миёнаравии Умон дар Маскат, Рим ва Женева баргузор шуд.
Ба гуфтаи ӯ, ин раванд панҷ давраи музокиротро дар апрел ва майи 2025 ва се давраро дар феврали соли ҷорӣ дарбар мегирифт ва ҳадафи он ҳалли ихтилофоти ду тараф дар бораи барномаи ядроии Эрон ва хотима додан ба 47 соли хусумати мутақобила буд.
Ӯ афзуд: марҳилаи дуюм пас аз имзои ёддошти тафоҳуми Эрон ва Амрико дар 17 июн оғоз шуд; созишномае, ки ба гуфтаи ӯ, низоъи мусаллаҳонаи 28 феврал оғозшударо боздошт. Ин дар ҳоле буд, ки музокирот дар бораи парвандаи ядроӣ ҳанӯз идома дошт.
Ба гуфтаи ал-Бусаидӣ, марҳилаи дуюми музокирот байни Умон ва Эрон бо ҳадафи расидан ба созишнома дар бораи тартиботи кафолати озодии киштиронӣ дар Танги Ҳурмуз сурат гирифт.
Ӯ гуфт, Умон бар ин назар буд, ки музокироти Эрон ва Амрико дар марҳилаи аввал пешрафти чашмгир дошта ва расидан ба созишнома дастрас буд; арзёбие, ки ба гуфтаи ӯ, ҳанӯз бар он пойбанд аст ва муқаррароти асосии чунин созишнома ҳанӯз вуҷуд дорад, ба шарти он ки ду тараф тасмим бигиранд музокиротро аз сар гиранд.
Бо ин ҳол, вазири умури хориҷии Умон таъкид кард, ки бозгашти Эрон ва Амрико ба мизги музокирот пас аз анҷоми ҷанг душвор шудааст.
Ӯ афзуд, ки яке аз марҳилаҳои асосии азсаргирии музокирот расидан ба созишнома дар бораи бозгашти озодии киштиронӣ дар Танги Ҳурмуз хоҳад буд.
Ал-Бусаидӣ инчунин гуфт: музокироти сатҳи боло ва машваратҳои техникӣ байни Умон ва Эрон ба тарҳрезии чаҳорчӯбаи як созишномаи муваққатӣ оварда расонд, аммо ин тарҳ низ бо монеъҳои сиёсӣ рӯ ба рӯ аст.
Your Comment