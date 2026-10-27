Такроран матраҳ шудани айбҳои ҷинсӣ алайҳи Трамп дар остонаи интихоботи Амрико

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз АлҶазира, парвандаи Ҷеффри Эпштейн пеш аз интихоботи миёнамуҳлати Амрико бори дигар дар сари таҳаввулоти сиёсии ин кишвар қарор гирифт, ба гунае ки демократҳо хостори таъйини бозраси махсуси мустақил барои таҳқиқ дар бораи иртиботи Доналд Трамп раиси ҷумҳури Амрико бо ин ҷинояткори ҷинсӣ шуданд.
Бар асоси ин гузориш, рӯзномаи Ню Йорк Таймс таъкид кард, ки демократҳо Вазорати адлияи Амрикоро ба пинҳон кардани далелҳои марбут ба ин масъала муттаҳам мекунанд. Ин дар ҳолест, ки Кохи Сафед ин айбҳоро рад мекунад.
Иқдоми демократҳо боиси он шуд, ки парвандаи Эпштейн як ҳафта пеш аз интихоботи миёнамуҳлати ин кишвар бори дигар нигоҳҳоро ба худ ҷалб кунад.
Ин дархост бар асоси гузорише тартиб дода шудааст, ки кормандони демократи Кумитаи судии Маҷлиси намояндагон бо унвони «Мо чизҳои муштарак дорем, Ҷеффри» таҳия кардаанд. Ин гузориш ба парвандаҳо ва шаҳодати заноне мепардозад, ки суханони онҳо бо ҳалқаи Эпштейн иртибот доштааст.
Нашрияи Нюсвик низ тасреҳ кард, ки ин гузориш ривоятҳои 11 занро баррасӣ кардааст, ки ба гуфтаи демократҳо панҷ нафар аз онҳо айбҳои мустақим дар бораи сӯиистифодаи шадиди ҷинсӣ аз ҷониби Трамп дар маҳофили марбут ба Эпштейн ё дар ҳузури ӯ матраҳ кардаанд. Ин гузориш айбҳои матраҳшударо дар бар мегирад, аз ҷумла ривояти Беатрис Кол ки гуфта буд пас аз дидор бо Трамп ва Эпштейн дар меҳмонхонаи Плаза дар соли 1993 мавриди таҷовузи ҷинсӣ аз ҷониби Трамп қарор гирифтааст.
Дар ин гузориш ба шаҳодати Стейси Уилямс ишора шудааст, ки Трампро ба озор додани ҷинсии худ дар Бурҷи Трамп, дар ҳоле ки Эпштейн ҳузур доштааст, муттаҳам кардааст. Ривояти Мария Фармер яке аз бозмондагони парвандаи Эпштейн низ дар ин гузориш омадааст. Ӯ гуфта буд, ки Трампро дар дафтари Эпштейн дар Ню Йорк мулоқот кардааст.
Ҷеффри Эпштейн, сармоягузори амрикоӣ, ба айби ҷиноятҳои ҷинсӣ ва қочоқи афроди зери синни қонунӣ таҳти пайгирӣ қарор гирифт ва дар соли 2019 дар боздошт фавтид. Парвандаи ӯ бо сабаби иртибототи густардааш бо чеҳраҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ ва саволҳои матраҳшуда дар бораи андозаи шабакаи сӯиистифодаи ҷинсӣ ҳанӯз ҳам мавриди таваҷҷуҳи афкори умумии Амрико қарор дорад.
Your Comment