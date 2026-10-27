Сенатори амрикоӣ: нажодпарастии Трамп нафратангез аст

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ассошиэйтед Пресс, Берни Сандерс, сенатори маъруфи амрикоӣ, тарғибот алайҳи мусалмононро, ки ба наздикӣ Абдурраҳмони Сайид номзади демократ ба Маҷлиси Сенат аз иёлати Мичиганро ҳадаф қарор дода буд, маҳкум кард.
Сандерс дар ҷараёни як ҷамъомад дар иёлати Мичиган бо унвони «Донишҷӯён алайҳи миллиардерҳо» ин тарғиботро инъикоси нажодпарастии боварнакарданиву нафратангез донист, ки аз ҷониби Доналд Трамп ва Ҳизби ҷумҳурихоҳ инъикос мешавад.
Ӯ тасреҳ кард: миллиардерҳо расонаҳоро бо тарғиботи нажодпарастона ва исломситеза пур мекунанд, зеро дар бораи масъалаҳои муҳиме, ки коргарон бо он рӯ ба рӯ ҳастанд, чизе барои гуфтан надоранд.
Рақобат байни Абдурраҳмони Сайид ва Майк Роҷерс номзади ҷумҳурихоҳ бахше аз рақобат барои муайян кардани ҳизбест, ки пас аз интихоботи миёнамуҳлати Конгресс дар аввали моҳи оянда назорати Маҷлиси Сенатро дар ихтиёр хоҳад гирифт. Қаблан интиқодоти зиёде дар бораи тавсифи Абдурраҳмони Сайид ҳамчун ҷиҳодӣ аз ҷониби Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, матраҳ шуда буд.
Your Comment