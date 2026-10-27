Артиши Амрико ба кандани қабрҳои муваққатӣ шурӯъ кард

Ба гузориши хабаргузории Абна, артиши Амрико барои нигоҳ доштани омодагӣ дар баробари низоъҳои низомии эҳтимолии густарда машқе барои эҷоди ҷойҳои дафни муваққатӣ дар миқёси васеъ баргузор кард.
Пойгоҳи Defense News ба нақл аз артиши Амрико гузориш дод, ки ин машқ бо ҳадафи баррасии қобилияти нерӯҳои ин кишвар барои ҳаффории зуд қабрҳои муваққатӣ дар шароити ҷангӣ ва идоракунии ин раванд дар сурати рух додани низоъҳои бузург анҷом дода шуд.
Инчунин гузориш шудааст, ки тамаркузи асосии ин машқ ба афзоиши суръати амалиёти дафни муваққатӣ ва дар айни ҳол нигоҳ доштани боқимондаи ҷасадҳо барои шинохти дақиқи низомиёни кушташуда равона шудааст.
Ин машқ дар иёлати Каролинаи Шимолӣ ва бо иштироки муҳандисони низомӣ, наҷотдиҳандагон ва мутахассисони соҳаҳои марбут баргузор шуд. Нерӯҳои иштироккунанда барои иҷрои амалиёт аз таҷҳизоти махсус, аз ҷумла булдозерҳо истифода карданд, то суръат ва самаранокии эҷоди ҷойҳои дафни муваққатӣ дар шароити фавқулодда арзёбӣ шавад.
Артиши Амрико инчунин ният дорад марҳилаи навбатии ин машқро дар баҳори соли 2027 баргузор кунад.
Your Comment